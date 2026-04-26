Así aumentan los apartamentos turísticos en Alicante pese al bloqueo de nuevas licencias

Puede parecer una contradicción. Pero tiene su explicación. La moratoria a nuevas licencias turísticas promovida en dos fases por el Ayuntamiento de Alicante, primero en bloques residenciales y finalmente también extendida a bloques turísticos, no ha conseguido frenar en seco el crecimiento de pisos destinados a visitantes en la ciudad. Y así lo evidencian los últimos datos ofrecidos por la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, impulsada por el Ayuntamiento de mano de la Universidad de Alicante.

Según los dos últimos informes publicados, las viviendas turísticas siguen creciendo en la capital alicantina, y eso que desde hace casi un año y medio no se conceden nuevas licencias en bloques residenciales, una medida que se extendió a bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos en el verano del pasado año. Entonces, en julio de 2025, la ciudad contaba con 4.155 viviendas, con un total de 16.589 plazas legales.

La última actualización de esas cifras, fechada el pasado mes de marzo, eleva los datos hasta 16.768 plazas, en 4.225 viviendas. En concreto, en estos últimos siete meses, Alicante cuenta con 23 viviendas individuales de carácter turístico más, elevando así casi un centenar las plazas (94, en concreto). En cuanto a nuevos bloques de apartamentos turísticos, el total ha crecido en cuatro, superando ya la marca simbólica de los 100, al quedarse en 102. Así, en los últimos tiempos, cada dos meses se ha abierto un nuevo bloque de apartamentos turísticos en Alicante. Respecto a las viviendas vinculadas, se han elevado en 47 más, y las plazas, en 85. En el balance global, Alicante dispone de un total de 16.768 plazas repartidas en 4.225 viviendas turísticas, siempre dentro de las estadísticas legales.

De atrás

Este incremento en las viviendas turísticas, pese al freno municipal a nuevas licencias hasta la revisión de las normas vigentes, se deriva de los permisos concedidos antes de que el Pleno de Alicante aprobase la moratoria de dos años, que vence a principios de 2027. Actualmente, en el área de Urbanismo se trabaja en un cambio en el planeamiento municipal para regular la implantación de los apartamentos turísticos en una decisión derivada de la tensión existente en la ciudad y sus repercusiones en la convivencia, principalmente en zonas saturadas como el Centro Tradicional, el Casco Antiguo, San Antón, San Blas, el entorno del Mercado Central y Carolinas.

Esta regulación se articula a través de la modificación puntual Nº 52 del PGOU, en vigor desde 1987. En octubre de 2025, la Junta de Gobierno Local dio inicio de la tramitación de una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad, que establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente, es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

Desde el veto completo a nuevas licencias, Alicante cuenta con cuatro bloques más de apartamentos turísticos, superando ya el centenar

Además, establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales. A su vez, se avanzó que prohibirá la implantación de usos turísticos en plantas bajas de "viarios estructurantes, ejes comerciales y ejes cívicos", con la intención de favorecer el comercio de proximidad, que constituye "un elemento clave para la vitalidad urbana y la cohesión social".

En el último pleno de diciembre, la Corporación dio luz verde, sin votos en contra (toda la oposición se abstuvo), a la modificación puntual del PGOU, abriendo la obligada exposición pública. Esa modificación está pendiente de su visto bueno definitivo. Mientras tanto, hace dos meses, la medida inicial, la del bloqueo de nuevas licencias a apartamentos en bloques residenciales, obtuvo el aval de la Justicia. Y es que la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante desestimó el recurso presentado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur) contra el acuerdo municipal que contó con el respaldo del PSOE y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra de EU-Podemos, que suspendió la concesión de licencias para nuevos apartamentos turísticos en bloques residenciales en la ciudad, la primera de las medidas del gobierno de Barcala frente a un problema de carácter social evidente negado hasta entonces.

Esta medida se amplió medio año después, el pasado verano, coincidiendo con las numerosas voces que se alzaron en la ciudad contra la saturación turística espoleadas ante la salida forzosa de la librería 80 Mundos de su histórica ubicación, en un edificio en General Marvá, donde se proyectaban más alojamientos para visitantes. Entonces, desde el Ayuntamiento revelaron que en Alicante se habían inscrito en el primer semestre de 2025 un total de 12 bloques de pisos turísticos, manteniendo la media de 2024 (25, en total), frente a los 16 de 2023. Esa cifra sigue subiendo, con cuatro más en siete meses, entre finales de julio de 2025 y principios de marzo de 2026, pese a la moratoria a nuevas licencias a apartamentos en bloques turísticos, aprobada a mediados del pasado año.