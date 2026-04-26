La batalla por el futuro del Ideal se juega ahora en los tribunales
Asociaciones de Alicante acuden a la Justicia para presionar a la Conselleria de Cultura para que convierta el antiguo cine en un Bien de Interés Cultural
Batalla paralela. La negativa de Urbanismo, con base en un informe técnico del Ayuntamiento de Alicante desfavorable, para que el antiguo cine Ideal se convierta en un hotel por considerar que este cambio podría vulnerar la protección de este Bien de Relevancia Local (BRL) ha sido celebrada por las entidades culturales de la ciudad. Estas mismas asociaciones mantienen otro pulso para que se multiplique su protección a través de la condición de Bien de Interés Cultural (BIC).
Tal objetivo adquiere trascendencia a la espera de saber qué pretende hacer el Ayuntamiento con el antiguo cine, en manos privadas. La Concejalía de Urbanismo, dirigida por Antonio Peral, ha hablado de la existencia de «varios proyectos culturales» que «podrían encajar perfectamente» con el uso del edificio ubicado en la avenida de la Constitución, pero sin más concreción.
De manera simultánea, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha requerido por segunda vez a la Conselleria de Cultura, concretamente a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que facilite el expediente administrativo a través del que el departamento rechazó la petición de convertir el Ideal en BIC.
Proceso
Es la segunda vez que el TSJ requiere este expediente completo. Lo hizo anteriormente el 6 de febrero, cuando solicitó la documentación. El plazo fijado en la última comunicación judicial, emitida el 8 de abril, era de 10 días, y la dirección general tampoco lo ha cumplido, hecho por el que se expone a una multa coercitiva de entre 300 y 1.200 euros.
La intención de Salvem l'Ideal es que, una vez se remita el expediente desde Cultura, se pueda presentar la demanda para pedir la incoación y que acabe declarando BIC el antiguo cine
Ambas exigencias judiciales tienen su origen en el recurso Contencioso-administrativo presentado el pasado 29 de enero por Gonçal Ponç, portavoz de Salvem l'Ideal, una de las entidades implicadas, junto con Unir Alacant, en la protección del edificio y en que se destine a un uso estrictamente cultural. La asociación rechaza la resolución con la que la Dirección General de Patrimonio Cultural, entonces liderada por Pilar Tébar, desestimaba, en junio de 2024, la solicitud de incoación del procedimiento para declarar el Ideal como BIC. A su vez, la entidad solicita la documentación pertinente para conocer los argumentos de la administración.
Tébar, consultada por INFORMACIÓN, justifica que en su momento «los técnicos decidieron, con base en los informes, que si el Teatro Principal y el Mercado Central son BRL, el Ideal no debía superar ese nivel de protección». La remisión del expediente que refleja esa decisión corresponde a la dirección general, ahora liderada por Blanca Camarena, aunque desde la Conselleria de Cultura no han respondido a las preguntas de este diario.
Intención
El efecto que buscan en Salvem l'Ideal es que «una vez se remita el expediente se pueda presentar la demanda para pedir la incoación». Si este escenario llega, las instituciones consultivas de la Generalitat, como las universidades o el Consell Valencià de Cultura, determinarán si el antiguo cine merece ascender o no en nivel de protección.
El cine Ideal es el mejor ejemplo de la arquitectura cinematográfica valenciana y es singular a nivel estatal
La Universidad de Alicante, a través de su rectora, Amparo Navarro, ya se mostró favorable en abril de 2025 a incoar el expediente para que el Ideal sea BIC. Lo hizo considerando que el equipamiento «cuenta con los valores y la singularidad histórica, arquitectónica y cultural necesarios a nivel nacional» para adquirir dicho nivel de protección.
Gonçal Ponç, portavoz de Salvem l'Ideal, defiende este objetivo porque el inmueble «es el mejor ejemplo de la arquitectura cinematográfica valenciana y es singular a nivel estatal». Además, apunta que en su entidad estudiaron las trescientas salas de cine de la Comunidad y comprobaron que «las que pueden competir con el Ideal en importancia y monumentalidad son posteriores al cine alicantino, y además muchos de los otros cines han perdido su interior, mientras que el Ideal lo conserva con muy pocas modificaciones y es un ejemplo privilegiado que sobrevive de la época dorada de los cines».
No es la primera vez que se solicita que el Ideal sea BIC. El primero en hacerlo fue Francesc Sanguino, entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante. Era el año 2019. Posteriormente hizo lo propio la arquitecta técnica Gloria Alonso, a título personal; y Esquerra Unida del País Valencià, con los mismos argumentos de la arquitecta. Más tarde hizo lo propio la arquitecta Ane Ferreiro, en nombre Salvem l’Ideal, y por último Gonçal Ponç, representante de la misma entidad.
A la espera del registro como Bien de Relevancia Local
La entidad Unir Alacant ha expresado su preocupación porque, según alerta, el cine Ideal no consta en el registro como Bien de Relevancia Local (BRL), protección con la que cuenta desde 2017. Esto impediría, explica Carmen Sánchez Brufal, portavoz de la entidad, que «si un particular quiere comprar el inmueble, la administración sea conocedora de la oferta para ejercer su derecho de tanteo» y adquirirlo por la misma cantidad que pueda ofrecer la empresa en cuestión.
Esto no ocurrió en 2022, cuando la Conselleria de Participación, durante el Botànic, «se enteró gracias a la presión ciudadana de la venta», aunque renunció al tanteo al no poder igualar la oferta del grupo Baraka para quedarse con el antiguo cine, que rondaba los 6 millones de euros. Poco antes, la Conselleria de Hacienda había tasado el edificio entre 1,8 y 2,6 millones.
Aún así, en Unir Alacant defienden que la legislación «obliga» a que el Ideal conste como BRL en el registro oficial para que la administración «se acoja a sus capacidades para ejercer la protección», y han escrito a la conselleria y al Ayuntamiento de Alicante para solicitarlo.
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