Las candidatas a Bellea del Foc encaran la recta final tras la recepción en Casa Mediterráneo

Tras el subidón de las Galas de Candidatas en la Rambla, el ambiente festero ha dado paso a un acto más tranquilo pero igualmente cargado de simbolismo. Este domingo, Casa Mediterráneo ha acogido la recepción oficial de las candidatas infantiles y adultas a Bellea del Foc, organizada por el Ayuntamiento de Alicante.

Lejos del bullicio de días anteriores, las 80 candidatas infantiles y las 79 adultas de las distintas comisiones han desfilado una a una por la alfombra roja, en esta ocasión en un entorno más institucional. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha sido el encargado de nombrarlas mientras accedían al recinto escoltadas por los presidentes de sus comisiones. Ya en el escenario, eran recibidas por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.

Las candidatas adultas e infantiles a Bellea del Foc, en la recepción municipal en Casa Mediterráneo / Jose Navarro

El acto ha contado también con la presencia de concejales del equipo de gobierno, así como representantes de la oposición, entre ellos la portavoz socialista Ana Barceló, el portavoz de Compromís Rafa Mas y la portavoz de Vox Carmen Robledillo, entre otros.

Las candidatas se atreven a soñar con llevar el fuego de Alicante en el alma David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

David Olivares ha abierto el turno de intervenciones poniendo el acento en la emoción del momento: "Bienvenidas a este acto cargado de emoción, responsabilidad y amor por una tierra que arde en fiesta y tradición. Este lugar representa la esencia de lo que somos, no es solo un edificio, sino un punto de encuentro". Además, ha querido destacar "la belleza y la elegancia de las mujeres y niñas que mantienen viva la llama de una celebración que forma parte de nuestra historia y de nuestro futuro", y ha subrayado que "se atreven a soñar con llevar el fuego de Alicante en el alma".

La Gala de Candidatas a Bellea del Foc de las Hogueras de Alicante, en imágenes / Jose Navarro

Una vez completada la entrada de todas las candidatas, fue el turno de las damas de honor de las Belleas del Foc. A continuación, hicieron su aparición Valentina Tárraga y, seguidamente, Adriana Vico, para situarse junto al resto de representantes en el escenario, acompañadas por el alcalde y la concejala de Fiestas.

Un entorno idílico

Por su parte, Luis Barcala ha incidido en el valor simbólico de Casa Mediterráneo: "Esta es la casa que define a Alicante como capital mediterránea. Desde aquí recibimos delegaciones y organizamos eventos". En un tono cercano, ha añadido: "Embellecéis esta casa mediterránea como la espuma de nuestro mar con vuestras mantillas".

Un momento de la Gala Infantil / Alex Domínguez

El alcalde ha recordado que se cierra un ciclo y que pronto comenzará otro: "Siete mujeres y siete niñas volverán un año más a recoger el testigo del fuego. También ha hecho referencia al impacto de las galas en la Rambla: "La gente se rindió ante todas las mujeres y niñas que encarnáis la fiesta".

Embellecéis esta casa mediterránea como la espuma de nuestro mar con vuestras mantillas Luis Barcala — Alcalde de Alicante

De cara a los próximos días, Barcala ha animado a las candidatas a afrontar con orgullo las galas de elección: "Después de las convivencias llega el momento clave. Habéis estado preparándoos para representar a toda la ciudad, aunque ese honor solo será para unas pocas". Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para las representantes de 2025, de quienes ha dicho que "han sido el espejo en el que os habéis mirado" y que "han llevado el nombre de Alicante alto y fuerte dentro y fuera de la ciudad".

Esta semana estará marcada por los ensayos en la Plaza de Toros, mientras que el culmen llegará por un lado el viernes con la elección de la Bellea del Foc infantil y, por otro, el sábado será el turno de la elección adulta. Siendo estos dos de los momentos más esperados en el calendario foguerer.