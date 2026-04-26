La protección de las viviendas, otra batalla política: de los 30 años del Consell al "para siempre" del Gobierno central

Dos modelos diferentes llamados a cohabitar. El Plan Estatal de Vivienda que el Gobierno central aprobó el martes en el Consejo de Ministros muestra diferencias evidentes con la apuesta de la Generalitat Valenciana desde la llegada de Mazón al gobierno en 2023, con una política que se mantiene tras el relevo a cargo de Juanfran Pérez Llorca. Una de ellas es la de la descalificación de las viviendas protegidas en plena polémica por Les Naus.

Si en el decreto 180/2024 del Consell, que aprueba el régimen jurídico de viviendas de protección pública, especifica un periodo “máximo” de 30 años para mantener esta calificación “con carácter general” entre las viviendas y con excepciones que rebajan incluso este margen a los 20 y a los 15 años, el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha hecho una apuesta opuesta, en línea con lo que se establecía en la Comunidad durante la etapa del Botànic.

En este caso, se defiende el “blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella”, por considerar que “si esas viviendas se hubieran blindado, hoy España contaría con un parque público en estándares europeos”. Y por entender que, de esta manera, se sirve “al interés general”.

El Botànic impuso una protección definitiva que levantó el ejecutivo de Mazón en 2024

La descalificación permite sacar al mercado, en un margen de tiempo determinado (cada autonomía, en caso de permitirlo, estipula el suyo), las viviendas obtenidas por sus residentes gracias a ayudas o facilidades brindadas desde la administración. El modelo del Gobierno no permitirá este mecanismo en su plan programado entre 2026 y 2030, que requiere de la colaboración de las comunidades autónomas. Un objetivo difícil dadas las diferencias políticas y las críticas, incluso los rechazos, que ya se han emitido desde comunidades del PP, más aún cuando el plan contempla que las autonomías aporten un 40 % de los fondos para hacer posible la iniciativa.

De materializarse, en todo caso, el modelo del Gobierno podría convivir con el de la Generalitat. Así lo aseguran las partes consultadas. Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que la competencia en vivienda corresponde a las autonomías. Más aún cuando, en mayo de 2024, el Tribunal Constitucional sentenció que la otra Ley Estatal de Vivienda, elaborada un año antes por el ejecutivo de Sánchez, invadía competencias autonómicas.

Futuro funcionamiento

En este sentido, desde el ministerio explican que las ayudas proporcionadas para hacer vivienda estarán condicionados a la no descalificación. Por su parte, las viviendas promovidas por el Plan Vive de la Generalitat se regirán por la normativa autonómica. “El Gobierno central no puede poner condiciones en planes desarrollados bajo una normativa autonómica”, aclaran, a la vez que defienden que blindar la vivienda protegida impidiendo la descalificación es “un consenso social”.

En la Generalitat, donde también contemplan la convivencia de ambos modelos en caso de que el Plan Estatal de Vivienda llegue a materializarse, recuerdan que en su decreto se garantiza el “carácter permanente, salvo supuesto excepcional”, de las “viviendas protegidas de promoción pública”, definidas en la normativa como “aquellas cuyo desarrollo corresponde de manera directa a las administraciones públicas territoriales o a su sector público instrumental y que hayan sido calificadas definitivamente”. En el caso del Gobierno, según su plan, el blindaje también afectaría a todas las viviendas futuras incluidas en el proyecto, cuya construcción se financiaría también “en régimen de colaboración público-privada”, con una aportación de la administración de “hasta 85.000 euros por vivienda”.

Otra voz, la del abogado urbanista Cayetano Sánchez Butrón, entiende que en caso de que se desarrolle el plan estatal “las comunidades tendrán que asumir que esas viviendas y, en ese caso concreto, no se podrán descalificar”.

Críticas

La medida no convence al Consell. En la Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero, critican que el plan estatal se ha sacado con retraso y sin consenso, de tal manera que “no se puede empezar a sacar las ayudas, que conllevan un tiempo de tramitación”. La propia consellera y vicepresidenta primera del Consell criticó el “traslado de mayor esfuerzo presupuestario a las autonomías”, por la reducción del Estado del 70 % al 60 % de su aportación, hecho que obligaría a la Comunidad a “multiplicar por cuatro” sus fondos “pese a la infrafinanciación endémica”.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defendió el “buen funcionamiento” del Plan Vive e instó al Gobierno, tras presentar su plan estatal, a respaldar la iniciativa autonómica con fondos o “a copiarlo en otras regiones”. Dadas las diferencias entre las administraciones y los rechazos expresados, por ejemplo desde la Comunidad de Madrid, la aplicación del plan estatal es aún una incógnita pese a la actual crisis habitacional que existe, convirtiendo el acceso a la vivienda en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

El anuncio del Gobierno llega en plena polémica por las adjudicaciones del residencial Les Naus, en Alicante, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN y que, de hecho, se cuela en este nuevo proyecto. Tal como consta en la explicación facilitada por el Ministerio de Vivienda, y tal como dijo su propia titular, Isabel Rodríguez, el proyecto aplica “una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante”.