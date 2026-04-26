El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas

Contratiempo para el mayor festival de cultura alternativa de Alicante. La Concejalía de Ocupación de Vía Pública ha denegado el uso de las plazas de San Blas y La Viña y, con ello, ha obligado a la plataforma Alacant Desperta a cancelar la gira que pretendía realizar por los barrios de la ciudad.

Así lo anunciaron la tarde de este sábado a través de sus canales oficiales en redes sociales, poniendo fin a un programa que planteaba cuatro eventos a lo largo del año y que perseguía el objetivo de devolver el espíritu del festival a sus raíces de cercanía y comunidad.

La primera parada debía celebrarse en la plaza de San Blas el pasado 28 de marzo. Para ello, consensuaron la actividad con la asociación de vecinos del barrio y buscaron la participación de artistas de la zona. Sin embargo, esa fue, el 25 de marzo, la primera ubicación rechazada definitivamente por el Consistorio.

Al igual que posteriormente ocurriría con la plaza de La Viña, en La Florida, la denegación del festival se argumentó sobre un informe de la Policía Local que valoraba riesgos en materia de ruido y peligros para el tráfico en las avenidas contiguas, en función de la experiencia de las ediciones previas celebradas en el Monte Tossal. Por ello, desaconsejaban la celebración del acto en la plaza.

Una exclusión del uso del espacio público que, a ojos de muchos, entre ellos artistas, público y organizadores del festival, contrasta con la disposición del gobierno municipal en otras celebraciones como las de Hogueras o Moros y Cristianos. Sin ir más lejos, esta semana una arteria tan importante como la Rambla ha permanecido seis días cerrada para el montaje, ensayos, celebración y desmontaje del escenario de las Galas de Candidatas. Escenario que, cabe decir, se desmontó durante la madrugada de este sábado, lo que ocasionó ruido continuado de herramientas metálicas a horas intempestivas.

Alegaciones no atendidas

En sus alegaciones, Alacant Desperta procuró hacer ver “las diferencias sustanciales” entre el festival realizado tradicionalmente en el Tossal y las nuevas propuestas de este año. Por ejemplo, las actividades de la gira por los barrios serían más reducidas, contemplaban un único escenario, con actuaciones en un solo día hasta la medianoche, y con el sonido ajustado a lo dispuesto en la normativa local.

A diferencia de ello, el festival celebrado en el Tossal contaba con cinco escenarios y se desarrollaba a lo largo de todo un fin de semana. Sin embargo, la Policía Local mantuvo sus argumentos y alertó de circunstancias como la imposibilidad de controlar los accesos y, por tanto, ni el número ni la edad de los asistentes, así como la solicitud de consumo de bebidas alcohólicas. Además, considera que celebrar cuatro eventos a lo largo del año, aunque fuesen más cortos y de menor formato, obligaría a destinar más recursos policiales que los que requiere el festival en el Tossal.

El 15 de abril se rechazó, con idénticos argumentos, la celebración del evento previsto en la plaza de La Viña para el 30 de mayo.

Descontento

Entre los organizadores del evento reina el descontento y el desconcierto con la decisión del Ayuntamiento. Recuerdan que en enero se reunieron, como hacen cada año, con la Concejalía de Cultura y que, en aquel encuentro, habían recibido el apoyo de la concejala y de los técnicos para impulsar el programa de este año, por lo que iniciaron los pasos para redactar el convenio pertinente.

Lamentan que, además de los informes desfavorables en las dos localizaciones solicitadas, se les haya asegurado verbalmente que no se concederá el uso de ninguna plaza y que cualquier acto deberá realizarse o en el Tossal o en el Centro Cultural Las Cigarreras, donde tenían estipulado celebrar en diciembre una de las paradas de la gira.

Recuerdan, también, que en años previos Alacant Desperta ya ha organizado actos más pequeños, como sus Cridas, en plazas de barrio como la Navarro Rodrigo de Benalúa o la plaza Castellón de Carolinas Bajas.

En este momento, la agenda anual de Alacant Desperta queda cancelada a la espera de que los organizadores puedan tomar decisiones, y descartan del todo la celebración del festival en el Tossal, pues ya resulta imposible a nivel logístico. Agradecen, eso sí, el “cariño” que han recibido por parte de artistas, asociaciones vecinales y culturales y de muchos alicantinos de a pie tras el anuncio de cancelación.

Otro acto rechazado

El pasado mes de noviembre la Corporación Local también denegó la celebración de una actividad para conmemorar los 100 años del estreno del cine Ideal, frente al icónico edificio en la avenida de la Constitución.

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En aquel momento, Ocupación de la Vía Pública adujo “la potencial obstaculización que pueda suponer la actividad para el correcto desarrollo de los servicios públicos" y la intención de “evitar la saturación de una zona concebida como corredor peatonal de gran capacidad", argumentos que no serían cuestionables si no fuera porque la misma vía se cierra para la celebración de otros eventos. No obstante, la edil del área, Cristina Cutanda, a los días apostilló que para cerrar una avenida emblemática “se tiene que demostrar la relevancia del acto”