Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: "Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante"

El actor Imanol Arias ha celebrado este domingo 26 de abril de 2026 su 70º cumpleaños en Alicante, coincidiendo con el segundo pase de 'Mejor no Decirlo', la comedia teatral que ha interpretado a lo largo del fin de semana en el Teatro Principal de Alicante.

La representación, programada dentro de la agenda cultural del Principal, ha reunido a numeroso público durante todo el fin de semana, consolidando la buena acogida de la obra en su paso por la ciudad. En esta segunda función, además, se produjo la coincidencia con una fecha señalada para el intérprete, ampliamente reconocido por su trayectoria en cine, teatro y televisión, y especialmente por su papel en la serie Cuéntame cómo pasó.

Al término de la función, Arias se dirigió al público con unas palabras de agradecimiento en las que puso en valor tanto la respuesta de los asistentes como el papel del teatro como espacio cultural. “Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante. Este teatro suena muy bien y ustedes, además de comer muy bien y ser una gente entrañable, tienen la suerte de disfrutar de esta sala. Una sala que hay que cuidar. Porque es patrimonio de todos ustedes. Muchas ganas por venir al teatro, por encontrar un rinconcito dentro de esta realidad en la que no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira para ver algo en directo, en carne humana, con voces, con errores y con defectos. En la que podemos tener diferentes opiniones sin tener que pelearnos. Porque todos tenemos nuestra razón para pensar como pensamos. Les agradezco muchísimo, ha sido un día muy feliz”.

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'Mejor no Decirlo' es una comedia que aborda, en clave contemporánea, las relaciones personales y los límites entre la sinceridad y la convivencia social, un registro en el que Arias se mueve con soltura sobre las tablas. Su paso por Alicante forma parte de la gira nacional de la obra, que continúa recorriendo distintos teatros del país.