La memoria de Miguel Hernández guía hasta a Alicante a la Senda del Poeta

La Senda del Poeta ha concluido su trigésima edición con su llegada a la tumba donde yace Miguel Hernández en el Cementerio Municipal de Alicante, después de recorrer a pie durante tres días una distancia de 54 kilómetros.

A las 18:00 horas de este domingo, casi dos centenares de senderistas completaron la tercera etapa de este recorrido que, desde su natal Orihuela, rememora la vida del poeta a lo largo de los diferentes parajes significativos de su vida y obra.

En este tercer día de la Senda, que arrancó en Elche a las 09:00 horas, la única parada en el camino hacia Alicante fue en El Rebolledo, donde les esperaba un arroz. Sin embargo, por coincidencia con otra actividad cultural se retrasó la comida y, en consecuencia, el resto del itinerario, por lo que la llegada a la tumba de Miguel Hernández se produjo una hora más tarde de lo previsto.

Homenaje en la tumba

Los aproximadamente dos centenares de participantes que alcanzaron el destino en esta tercera fase recorrieron unos 20 kilómetros, el tramo más largo de toda la senda. Ya en el camposanto alicantino, la pancarta fue sustituida por una corona de laurel, portada por Pilar Casasola Quesada, compañera del recientemente fallecido impulsor de la Senda, Paco Esteve, y sus hijas María y Laura Esteve Díaz.

La compañera y las hijas del fallecido Paco Esteve depositan la corona de laurel sobre la tumba del poeta. / INFORMACIÓN

La lápida bajo la que descansan Miguel Hernández, su mujer Josefina Manresa y su hijo Manuel Miguel, limpia y florida para la ocasión, recibió la ofrenda y también el homenaje final de todos los senderistas. Las palabras corrieron a cargo del director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Aitor Larrabide, y del presidente de la plataforma Tu pueblo y el mío, Lucas López Moreno. Estos, a su vez, fueron seguidos por varios integrantes de diversas asociaciones, además de artistas de alma hernandiana.

Los dirigentes de estas dos coorganizadoras de la Senda del Poeta se congratularon del resultado de estos días, pese a que este año la actividad haya perdido la financiación de la Generalitat, que se concedía históricamente a través del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).

"La mejor respuesta"

Larrabide, ante los senderistas congregados junto a la tumba de Miguel Hernández, exclamó que “mejor que cualquier discurso, esta imagen es la mejor respuesta. Una senda en la que hemos tenido que sortear dificultades de todo tipo”, y añadió que “el año que viene tendremos senda, con vuestra ayuda y la de aquellas instituciones que quieran acompañarnos”. En este punto, el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández incidió en que “el Ministerio de Cultura ha estado a la altura de las circunstancias, otros no lo han estado”.

El cantautor Adolfo Celdrán toma la palabra en el Cementerio Municipal de Alicante. / INFORMACIÓN

Por su parte, López Moreno enfatizó que “defender la senda era defender la memoria, la cultura y la dignidad”. “Esta edición ha salido adelante a pesar de la Generalitat, el IVAJ y la Diputación. Quisieron convertirla en un problema administrativo cuando en realidad detrás había una decisión política. Querrían un Miguel desactivado, decorativo e inofensivo”, señaló.

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A la pequeña tarima instalada en el cementerio también accedieron el escritor y profesor José Luis Ferris, así como el cantautor Adolfo Celdrán. Del mismo modo, las hijas de Paco Esteve quisieron dar las gracias “por la lucha constante, porque esto no se pierda”, con la esperanza de que la Senda, a la que su padre tanto esfuerzo dedicó, siga existiendo muchos años más.