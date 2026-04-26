El nacimiento y expansión de la Casa de Socorro

Desde que el Hospital de San Juan de Dios había sido trasladado al extrarradio, frente a la Fábrica de Tabacos, el centro de la ciudad quedó desasistido de cualquier auxilio sanitario de carácter público, por eso fueron muchas las voces que se elevaron para que se estableciera una Casa de Socorro adscrita a la Beneficencia Municipal, es decir un dispensario o centro asistencial. El día 2 de noviembre de 1883 a las siete de la tarde se procedió a la inauguración de dicho centro, que se instaló en los bajos del Ayuntamiento y que sería cubierto por los propios médicos titulares de la Beneficencia Municipal en riguroso turno de 24 horas: Vicente Seguí Carratalá, Francisco Benítez Román, Francisco Albero Romaino, Juan Dagnino Garrigós, Luis Mauricio Chorro, Pascual Pérez Martínez y Domingo Antonio Bernabéu García. Tres años después se reorganiza el sistema y se acuerda que se establezcan cuatro plazas en propiedad mediante oposición y dos plazas de auxiliares nombradas por el Ayuntamiento. Esta disposición fue criticada pues parecía que no se reconocía la meritoria labor que todos los médicos titulares habían llevado a cabo con la reciente epidemia de 1884-85. A este menosprecio había que añadir que la oposición tampoco se celebraba en Alicante sino en Valencia, con un tribunal desconocedor de la conducta, labor y proceder de los candidatos.

Caricatura de los médicos de la Casa de Socorro. Existente actualmente en el edificio. / INFORMACIÓN

Se celebró la oposición en diciembre de 1885 y el orden de aprobados quedó establecido del siguiente modo: Pascual Pérez Martínez, Esteban Sánchez Santana, Andrés Morales Coronado, médico de un pueblo de La Mancha; y Antonio Erades Mas, establecido en Santa Pola. Como auxiliares fueron elegidos Francisco Benítez Román y Francisco P. Sevilla Botella. Los médicos Morales y Erades dimitieron antes de cumplirse el año de ser elegidos, Esteban Sánchez Santana se trasladó a la Beneficencia Provincial en 1888 y Francisco Sevila murió en 1890. Con todas estas vacantes y las que se irán originando en el futuro, comienza una larga lista de médicos vinculados al servicio de la Casa de Socorro.

Ampliación de la Casa de Socorro, 1942. / AMA

La misión inicial de este establecimiento era atender los casos de accidentes (trabajo, atropellos, armas, mordeduras de animales, etc.), urgencias, vacunaciones, incluso recoger a niños expósitos, asistir a los embriagados y verificar cadáveres. Con el crecimiento de la población fue preciso aumentar el número de sus médicos y también lo será trasladar el edificio a un emplazamiento nuevo, lo que se hizo en 1927 a la calle Zorrilla (hoy avenida Constitución). En 1914 tenía 14 médicos, 1 oftalmólogo y 1 odontólogo y en 1932 se añaden a las especialidades 2 tocólogos. También se incluirá en determinados periodos el sistema de consultas. Se proyectó en ese año, para atender mejor estos servicios, la ampliación del edificio por la calle de Pascual Pérez, pero no se llegó a efectuar. En su lugar, en el año 1942, se anexionó un pequeño solar interior situado al norte.

Casa de Socorro. / INFORMACIÓN

Los nombres

Francisco Albero Romaino (Alicante 1850-X). Casado con María Verdú Iváñez en 1874 y padre de 5 hijos: Dolores, Francisca, Francisco, Enriqueta y Teodomiro. Su hija Francisca, llamada Sor Asunción desde que profesó en el convento de las Capuchinas, falleció con 21 años y también su hijo Francisco, con 27. Se convirtió en suegro del médico Ladislao J. Ricardo Ayela Planelles por el matrimonio con su hija Enriqueta Albero Verdú. Se le cita como médico forense en 1883, como interino en 1887 y luego con plaza en propiedad, en 1890, de la Beneficencia Municipal y como director del Laboratorio Municipal en 1898-99. Formó parte de las junta del Colegio de Médicos. Se jubiló en 1919.

Francisco Albero Romaino. / Imagen CVCH

Ricardo Salazar Moró (Alicante 1853-Alicante 1900). Hijo de Modesto Salazar Rodríguez y Josefa Moró. Fue médico titular del Ayuntamiento en 1874, hasta que en 1878-1882 es nombrado médico de Sax. De nuevo en Alicante constará en la plantilla de la Casa de Socorro. En 1887 se le entrega en propiedad la plaza de médico de las cárceles de la ciudad, puesto que venía ejerciendo de manera provisional, figurando como médico forense. En 1897 establece una clínica médico-quirúrgica en el Paseo Méndez Núñez 42-3º. Se casó con Carolina Blanch Torres en 1889 y tuvo tres hijas: Carolina, Josefina y Mª Concepción.

Casa de Pascual Pérez Martínez en calle San Isidro. / Imagen CVCH

Juan Dagnino Garrigós (Alicante 1857-1902). Su abuelo, de origen genovés, se instaló en Alicante abriendo un negocio de billares y botillería; su padre, Juan Dagnino Leonor, continuó en esta rama regentando una de las más importantes fondas alicantinas, La Fonda del Vapor en plaza del Teatro, que trasladará más tarde a la Explanada, a la casa solariega de Soto Ameno, siendo ocupados estos dos respectivos espacios después por la Fonda del Bossio, el primero, y el segundo por otros hoteles, entre ellos el Hotel Palas. De sus 10 hermanos destacamos a Eduardo Dagnino Garrigós (1859-1882) artista pensionado por la Diputación provincial como pintor, a Mercedes Dagnino Garrigós (1867-1956) casada con el médico Pascual Pérez Martínez. Su tío Antonio Garrigós López maestro de obras-arquitecto, será el dueño de los Pozos Garrigós, convertidos hoy en el Museo del Agua. Se casó con Petra Chambó Vargas, hija de Carlos Chambó y Mercedes Vargas, escritora en la logia masónica Constante Alona, conocida como «Juana de Arco», por sus artículos y poesías. Sus cinco hijos nacieron en: Alicante (Juan, Eduardo), Biar (Carlos, Carolina) y Santa Pola (Mercedes). Médico titular del Ayuntamiento en 1883. Siendo en 1885 el más joven del servicio municipal se le mando durante tres meses atender a los enfermos de cólera del lazareto del Castillo de Santa Bárbara (el polvorín). Su traslado como médico de Biar debió ser sobre 1888, fecha en la que nació allí su hijo Carlos.

Juan Dagnino Garrigós. / Imagen CVCH

Pascual Pérez Martínez (Alicante 1857-Alicante 1947) y su hijo Alfredo Pérez Dagnino (Alicante 1888-Alicante 1956). Pascual Pérez perteneció a una familia humilde; su padre, Pascual Pérez Martínez, (mismo nombre y apellidos que su hijo) era carretero, en 1860 y 1863 compró dos casas en la calle del Diluvio 3 y 5 (hoy Médico Pascual Pérez), donde estableció una taberna que se convirtió más tarde y, posiblemente a su muerte, en 1874, en tienda de coloniales. Su madre, María Martínez, era de Mutxamel y cuando se casaron en 1848, aportó al matrimonio un hijo, Salvador Bañuls Martínez, de su anterior matrimonio con Salvador Bañuls Poveda. Del segundo matrimonio nacieron 8 hijos: 5 chicas (Mª Josefa, Dolores, Aurora Consuelo, Josefa y Antonia) y tres chicos (Pascual y dos Antonios que fallecieron). El médico Pascual Pérez Martínez se sintió desde muy joven atraído por la medicina, pues a los 12 o 14 años ya iba al Hospital como meritorio a las órdenes del doctor Vicente Navarro. Con mucho sacrificio por parte de la familia se licenció en 1879 con 22 años. En sus primeros años sustituyó en varias ocasiones a los médicos titulares del Ayuntamiento. Convocados estos puestos por oposición en 1885 sacó el número uno y allí en la Beneficencia Municipal y Casa de Socorro, siendo su decano, trabajó hasta 1929 que se jubiló, quedando como decano honorífico del establecimiento. Fue director de la Gota de Leche, entidad municipal, creada en 1925, para cuidar de la alimentación de los recién nacidos y evitar su mortandad. Destacó como toda una autoridad entre los suyos. Hombre ilustrado y versátil, miembro de muchas asociaciones culturales. Escribió artículos en revistas y periódicos, especialmente en «El luchador», de su sobrino Álvaro Botella Pérez, en guías turísticas de Alicante, y trabajos de investigación como «Los Baños de Mar» que fue premiado. Partidario de la agrupación profesional fue miembro del Instituto Médico Valenciano y cuando se creó en Alicante el Colegio Médico-Farmacéutico fue su secretario. Separados por ley, en distintos colegios, ambas profesiones, Pascual Pérez fue secretario de la 1ª Junta fundacional del Colegio de Médicos y su presidente en 1909-1912. Se casó con Mercedes Dagnino Garrigós viviendo primero en una casa alquilada de la Plaza de Chapí, luego en 1892 construyó su propia vivienda en calle San Isidro 5, la cual sería vendida, junto con todos sus aparatos médicos, por sus herederos en 1962, para ser sede del Colegio de Médicos. Tuvo 4 hijos, Mercedes, fallecida a los pocos meses, Delfina (casada con Fernando Chápuli Ausó, que tuvo calle en Alicante «Teniente Coronel Chápuli»), Alfredo y Mercedes. Su nieta Delfina Chápuli Pérez se casará con el médico Isidoro Planelles Gosálbez. Fue merecedor de muchas condecoraciones como: la Cruz de la Constancia de la Cruz Roja, la de la Beneficencia 1ª clase por su colaboración en el accidente ferroviario de Alicante en 1912 y la Medalla del Trabajo, así como del título de Hijo Predilecto de la ciudad de Alicante en el 2011.

Federico Fajardo Guardiola (padre) y Pascual Pérez Martínez / Imagen CVCH

Su hijo Alfredo Pérez Dagnino se licenció en Medicina por la Universidad de Madrid en 1914, aprobando en ese año las oposiciones para médico de la Armada, y la investidura de doctor en 1915 por su trabajo «Estado actual de la lepra en la provincia de Alicante». Tuvo diferentes destinos: Cartagena, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Ferrol, pero su enfermedad de párkinson le hizo abandonar su brillante carrera.

Alfredo Pérez Dagnino. / Imagen CVCH

Alberto Moró Sala (Petrer ca. 1857-X). Ejerce como director de los Baños de Orito en 1889-90, médico del barco vapor «Besos» en 1894. Al año siguiente está en Alicante trabajando en la hospitalización domiciliaria municipal, lo que hará en diversos momentos de su carrera profesional, encargándosele sobre 1898 el servicio de El Campello dependiente del municipio de Alicante hasta 1901. Casado con Sofía Vidal Pérez en 1900 fijan su residencia en San Juan, donde era notario su suegro Tiberio Vidal. En Alicante lo harán en 1902 en la calle Princesa 16-3º, en 1904, y con su suegro en plaza de Isabel II 7. En 1908 se trasladan a calle San Nicolás 12-1º. Entre 1904 y 1917 lo veremos como médico forense, encargado de la sección de higiene, director del Balneario de Salinetas de Novelda, y facultativo de la administración de justicia y de la prisión.

Noticias relacionadas

Almanaque popular 1904. / INFORMACIÓN

Enrique Fernández Grau (Alicante 1858-1905). Su padre, Francisco Fernández Gómez, que había nacido en Orán, era el dueño de la Fonda del Ferrocarril de la calle Bailén 7. Después de otros negocios de esta índole alquiló, tras la renuncia de Juan Dagnino Leonor, la Fonda del Vapor (conocida en el siglo XX por hotel Palas). Estaba casado con Francisca Grau Selles. Enrique Fernández Grau, el mayor de los nueve hijos que tuvo el matrimonio, fue médico oculista de la Beneficencia Municipal y tenía consulta en calle Jorge Juan 5, lugar donde había residido durante un tiempo. Cubrió varias veces la sección de higiene y en 1902 se le nombra médico de la Compañía de Ferrocarriles de la Marina. Participó en la política municipal como miembro del partido canalejista y en las primeras juntas de su colegio profesional como vocal. A su fallecimiento la prensa local lo califica como «el médico de los humildes pescadores del Arrabal Roig».