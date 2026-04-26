Olivares celebra el "paso histórico" de las galas de candidatas a Bellea del Foc en la Rambla
El presidente de la Federació de Fogueres confirma la asistencia de 12.000 personas y aplaude el estreno de la nueva ubicación de la pasarela
El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha expresado su satisfacción y orgullo por el desarrollo de las galas de candidatas a Bellea del Foc, celebradas este viernes y sábado en la Rambla de Méndez Núñez en Alicante, una ubicación que se estrena este año para este acto previo a la elección del próximo sábado.
En total, 159 niñas y mujeres, candidatas a representar el cargo de Bellea del Foc, desfilaron en un evento que, según Olivares, ha supuesto "un paso histórico" para las Hogueras. "Hoy quiero compartir unas palabras de agradecimiento que me nacen desde lo más profundo", ha señalado el presidente, quien ha subrayado que no puede sentirse "más orgulloso y satisfecho por el trabajo realizado".
Olivares ha destacado especialmente el cambio de ubicación de la gala, que por primera vez se ha trasladado al centro de la ciudad. "Este año hemos dado un paso histórico celebrándolas por primera vez en la Rambla, llevando nuestra fiesta al verdadero corazón de la ciudad", ha afirmado. El año pasado el acto se celebró en el estadio Rico Pérez.
Público
El presidente también ha puesto en valor la respuesta del público. "Ver a cerca de 12.000 personas disfrutar, emocionarse y formar parte de este momento ha sido, sin duda, una de las mayores recompensas", ha señalado, añadiendo que se ha logrado "acercar aún más nuestras tradiciones a la ciudadanía, haciendo que Alicante vibre con la esencia de nuestras Hogueras".
En sus declaraciones, Olivares ha querido reconocer el trabajo del equipo organizador. "Quiero poner en valor el esfuerzo, la dedicación y la ilusión de todo mi equipo, que ha trabajado incansablemente para que este proyecto sea una realidad", ha indicado. Asimismo, ha agradecido la colaboración institucional: "También mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Alicante por su colaboración y apoyo constante".
Finalmente, el presidente ha concluido con un mensaje de continuidad y crecimiento de la Fiesta: "Cuando se trabaja con pasión, compromiso y amor por nuestras fiestas, los resultados hablan por sí solos. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos haciendo Hogueras".
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