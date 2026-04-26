Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante

La «caza» a los copiones que utilizan dispositivos inteligentes casi invisibles para aprobar los exámenes sin esfuerzo no solo ha llegado a las facultades, donde ya se están implementando los detectores de radiofrecuencia para divisar cualquier transmisión de información, como es el caso de la Universidad de Alicante (UA). Las pillerías de los alumnos y las múltiples trampas que se pueden hacer como consecuencia del avance de la tecnología ha obligado a los institutos a «rearmarse» frente al uso fraudulento de la inteligencia artificial (IA).

Chicas con pelo recogido, revisión de orejas, dos profesores por aula, cámaras de vigilancia y también artefactos para detectar señales de móviles... son solo algunas de las fórmulas que ya están poniéndose en práctica en las aulas de Secundaria y de Bachillerato de la provincia de Alicante.

«Una profesora les mira las orejas antes de entrar por si ocultan pinganillos, se revisa si los esconden entre el cabello o debajo del velo a las chicas árabes, sobre todo, en Bachillerato, que es donde se la juegan más, mientras que en algunos grupos, donde si se ha detectado a alumnos copiándose, si el profesor lo solicita se le pone una cámara en la pantalla digital para que estén vigilados y no saquen el móvil», explican desde el IES Virgen del Remedio de Alicante.

Lo hacen así porque ya hay auriculares en el mercado que son casi imperceptibles, del tamaño de una lenteja, con tan solo 3 milímetros de tamaño, que se venden por 30 euros en plataformas de comercio electrónico como «pinganillos que pueden usarse en exámenes como sustitución a las clásicas chuletas, ya que permite una escucha espía sin ser detectado». También incluyen un mini micrófono que lo anuncian como «capaz de escuchar susurros sin problema».

Frente a esta revolución que ya está al alcance de prácticamente cualquier estudiante, en este centro alicantino también se desarrollan los exámenes en el salón de actos con varios docentes supervisando, al estilo de la Selectividad, tras haber detectado un aumento de jóvenes que cometen plagios, gracias a las oportunidades que ofrecen los aparatos electrónicos.

Los estudiantes usan los auriculares invisibles, los relojes inteligentes o dos móviles para copiar

La cámara que controla que los alumnos no se copien en un centro educativo alicantino. / Alex Domínguez

Otra directriz en la que se insiste a las alumnas es que lleven una coleta en el pelo para atajar el uso de pinganillos escondidos en el IES Cabo de la Huerta, donde también se supervisan las orejas.

«Si lo llevan dentro de la camisa es imposible detectarlo. Hay otros que suelen llevar dos móviles. Nos dicen que guardan el teléfono en la mochila y el otro se lo ponen entre las piernas», lamenta un docente del centro.

Además, el perfeccionamiento de las herramientas para copiar por parte del alumnado, unido a la astucia que desempeñan, está obligando al profesorado a «cambiar el tipo de preguntas y hacerlas súper competenciales. No nos queda otra», agrega.

Detectar señales

Otro ejemplo donde se han tenido que tomar medidas un tanto excepcionales ha sido en el IES Radio Exterior ante la evidencia de que se están copiando de forma cada vez más indetectable. En este instituto alicantino, hay profesores que se han comprado detectores de radiofrecuencia para captar móviles encendidos, porque aunque a los alumnos se les obliga a dejar sus «smartphones» en la mesa del profesor, hay algunos que el día del examen también llevan dos teléfonos. Estos artefactos, que funcionan como detectives de ondas y que pitan nada más detectar un móvil encendido, también han llegado al IES Figueras Pacheco de Alicante.

El detector de radiofrecuencia que se usa en la UA y que se ha extendido en los institutos de la provincia. / Héctor Fuentes

Los detectores de radiofrecuencia pitan al detectar dispositivos encendidos

Además, en sus aulas hay dos docentes que vigilan mientras los chavales están examinándose, las mochilas tienen que estar delante de la clase y los relojes están prohíbidos, como ocurre en el IES Mediterránea de Benidorm, algo que está expandiéndose en la mayoría de centros educativos, ya que en estos dispositivos se puede almacenar información en la memoria y utilizar aplicaciones como Chat GPT para obtener las respuestas a las preguntas sin haber estudiado.

Bolsillos fuera

En Elche también hay profesorado que está recurriendo a comprarse por su cuenta los detectores de radiofrecuencia para detectar móviles encendidos durante las evaluaciones, como en el IES Carrús, donde también ha habido casos en los que se ha pedido a los alumnos que entren a clase con los bolsillos por fuera y con las mangas de camisetas y pantalones arremangados para que no haya sospechas de que llevan dispositivos ocultos. Además, se les ha requerido sentarse donde ha querido el profesor para hacer el examen.

Lo sencillo que lo están teniendo los chavales para aprobar ha llevado a otros centros, como el IES Canónigo Manchón de Crevillent, a indagar sobre el uso de dispositivos para asegurarse de que durante los exámenes no existan señales que confirmen que se está produciendo una transmisión de información a través de móviles u otros aparatos, debido a la imposibilidad legal de realizar registros.

El aula de un instituto de Alicante donde se ha colocado una cámara para vigilar durante los exámenes. / Alex Domínguez

«Cada vez es más difícil detectarlo porque los medios son cada vez más sofisticados. Nuestra idea es pasar el campo electromagnético no para inhibir, sino para controlar si el alumno está interactuando con el exterior para recibir datos», explican desde el centro.

Ante esta realidad que tiene en alerta a la enseñanza y que avanza a pasos agigantados, mientras los profesores tratan de hacer lo que pueden para que sus alumnos no se copien con diversas medidas cuidando que estén dentro de la legalidad, los centros educativos siguen teniendo el reto pendiente de integrar en las aulas el uso de la IA para que la aprendan a utilizar de manera responsable, les ayude a motivarse, sin renunciar, por ello, a trabajar el pensamiento crítico, la redacción y la resolución de problemas.

De hecho, hay profesionales que ya están apelando a recuperar antiguos métodos en los que los exámenes tienen prioridad en las evaluaciones, por delante de los trabajos que se realizan en casa, para evitar precisamente los copia y pega que están realizando muchos alumnos.