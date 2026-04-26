La playa del Postiguet de Alicante cierra el fin de semana entre basura
Los cubos de las pasarelas que dan acceso a la arena, repletos de escombros, restos de comida y botellas de vidrio
La playa del Postiguet, con la llegada del verano cada vez más cerca, ha dejado este domingo una imagen poco higiénica. Los cubos de basura de las pasarelas han pasado toda la jornada repletos de basura.
Botellas de plástico vacías, restos de pizza, botellas de vidrio y latas, además de bolsas repletas de residuos, han excedido los límites de los cubos destinados a su reciclaje, llegando a invadir tanto gran parte de la pasarela de madera como del paseo marítimo de la zona.
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