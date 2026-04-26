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La playa del Postiguet de Alicante cierra el fin de semana entre basura

Los cubos de las pasarelas que dan acceso a la arena, repletos de escombros, restos de comida y botellas de vidrio

Así está la basura de la playa del Postiguet de Alicante

Así está la basura de la playa del Postiguet de Alicante

Pilar Cortés

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La playa del Postiguet, con la llegada del verano cada vez más cerca, ha dejado este domingo una imagen poco higiénica. Los cubos de basura de las pasarelas han pasado toda la jornada repletos de basura.

La playa del Postiguet cierra el fin de semana entre basura

La playa del Postiguet cierra el fin de semana entre basura

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La playa del Postiguet cierra el fin de semana entre basura / Pilar Cortés

Botellas de plástico vacías, restos de pizza, botellas de vidrio y latas, además de bolsas repletas de residuos, han excedido los límites de los cubos destinados a su reciclaje, llegando a invadir tanto gran parte de la pasarela de madera como del paseo marítimo de la zona.

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