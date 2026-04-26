El tiempo en Alicante hoy: domingo de sol y calma

La provincia de Alicante afronta este domingo 26 de abril una notable mejoría meteorológica. Según los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la inestabilidad y las lloviznas del inicio del fin de semana quedan atrás, dando paso a un escenario de estabilidad.

La probabilidad de lluvia se desploma en todos los municipios, consolidando un día ideal para disfrutar del aire libre bajo un sol que irá ganando fuerza con el paso de las horas.

El tiempo en Alicante

La capital despide las nubes. Tras algunos intervalos nubosos de madrugada, el cielo quedará parcialmente despejado durante el resto de la jornada. Las temperaturas se mantienen suaves y agradables, con una mínima de 11 ºC y una máxima de 21 ºC. El viento soplará flojo de componente este, sin causar mayores complicaciones.

El tiempo en Elche

Los ilicitanos disfrutarán de una jornada que ha comenzado con nubes, estas se irán disipando para terminar con un escenario de cielos rasos. Los termómetros en Elche registrarán una mínima de 9 ºC y una máxima de 23 ºC, la más cálida de la provincia hoy.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la estabilidad será la norma. Tras unos intervalos de nubes altas a primera hora, el sol se impondrá de forma definitiva. No hay probabilidad de lluvia para hoy, y las temperaturas oscilarán entre los 13 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima.

El tiempo en Elda

En el interior, la mejoría es más que evidente. Elda deja atrás los chubascos del sábado para recibir un domingo de intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso con una mínima fresca de 7 ºC y una máxima que alcanzará los 21 ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja recupera la calma tras un sábado encapotado. El cielo se mantendrá muy nuboso a primera hora, pero el riesgo de lluvia desaparece por completo. Las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 14 ºC y una máxima de 19 ºC.

El tiempo en Orihuela

La Vega Baja gozará de un domingo soleado y tranquilo. En Orihuela se espera un día de cielos despejados, con vientos moderados del este, refrescando el ambiente. Los termómetros se moverán entre los 11 ºC y los 22 ºC.

El tiempo en Alcoy

En el interior alicantino, el día ha comenzado con un ambiente fresco pero mucho más estable que ayer. Se esperan cielos poco nubosos con tendencia a despejar totalmente por la tarde. Las temperaturas en Alcoy irán desde los 9 ºC de mínima hasta los 22 ºC de máxima.

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El tiempo en Dénia

Finalmente, en Dénia y la Marina Alta, la jornada se presenta sin riesgos. Tras una mañana de nubes altas, el sol se abrirá paso dejando un domingo apacible. La temperatura mínima será de 13 ºC, mientras que la máxima llegará a los 21 ºC.