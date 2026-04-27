Un accidente en la A-77 en Fontcalent, un incendio de vehículo en Carrús y un corte total en la AP-7 en Agost complican la mañana en Alicante

La mañana de este lunes 27 de abril está dejando varias incidencias destacadas en las carreteras de la provincia de Alicante, con especial atención a tres puntos: un accidente en la A-77 en Fontcalent, un incendio de vehículo en la A-7 en Carrús y un corte total por obras en la AP-7 en Agost.

La incidencia más reciente con afección directa al tráfico se ha comunicado a las 09.13 horas en la A-70, a la altura de Fontcalent, donde se registra una retención o congestión entre los kilómetros 21,5 y 20, en sentido decreciente de la kilometración, hacia Valencia. El aviso está catalogado en nivel amarillo y señala circulación irregular.

Pocos minutos antes, a las 08.52 horas, el foco estaba también en Fontcalent, pero en este caso en la A-77. Allí figura un obstáculo fijo por accidente con circulación irregular en el kilómetro 0,698, en sentido decreciente, al que se suma una retención entre los kilómetros 1,698 y 0,698, hacia la A-70. Ambos avisos están igualmente en nivel amarillo.

Incendio de vehículo en Carrús

Otro de los puntos más relevantes de la mañana está en Carrús, donde a las 09.02 horas se ha comunicado un obstáculo fijo por incendio de vehículo en la A-7, en el kilómetro 519,997, en sentido creciente de la kilometración.

Además, a las 09.11 horas se ha añadido otro aviso en la misma zona: un obstáculo fijo en la salida de la A-7 en el kilómetro 517,95, también en Carrús, en sentido decreciente, hacia Elche, con advertencia de estrechamiento de carriles.

Corte total en la AP-7 en Agost

A todo ello se suma una incidencia especialmente delicada por obras en la AP-7. Desde las 09.01 horas figura en nivel rojo un aviso de circulación difícil con corte total entre los kilómetros 697,3 y 697,9, entre Agost y La Alcoraya, en sentido creciente de la kilometración.

En ese mismo entorno aparecen además varios avisos adicionales de obras de larga duración, también desde las 09.01 horas y hasta el 25 de septiembre, con carriles cerrados y desvíos mediante carril en sentido contrario en distintos tramos entre Agost y La Alcoraya.

Retenciones en Torrevieja y El Altet

La N-332 vuelve a concentrar otra mañana más problemas de tráfico en dos puntos habituales.

En Torrevieja, desde las 08.41 horas, se mantiene una retención por circulación irregular entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos, con aviso en nivel amarillo.

También en El Altet se ha comunicado a las 08.29 horas una retención entre los kilómetros 95,58 y 93,98, en sentido decreciente, hacia Cartagena, igualmente en nivel amarillo.

Accidentes en Santa Faz, Orihuela y Crevillent

El parte incluye además varios avisos por accidente en otras vías de la provincia.

En Santa Faz, a las 09.05 horas, figura un obstáculo fijo por accidente en la N-332, en el kilómetro 113,329, en sentido decreciente.

En Orihuela, a las 08.48 horas, se ha notificado otro obstáculo fijo por accidente en la N-340, en el kilómetro 685,626, en sentido creciente.

Y en Crevillent, a las 08.02 horas, aparece una incidencia similar en la N-340, en el kilómetro 707,788, también por accidente y en sentido creciente.

Más obras y obstáculos en la provincia

La mañana deja además otros avisos por obras y obstáculos fijos en distintos puntos de la red viaria alicantina.

En la AP-7 hay obras en los túneles entre Calp y l’Olla, con carril derecho cerrado en ambos sentidos hasta el 5 de junio. También hay trabajos en Guardamar del Segura en la N-332, con el carril izquierdo cerrado, y en varios tramos de la A-7 a la altura de Alcoy y Alqueries de Benifloret.

A esto se suman cortes móviles por obras en la A-7 entre Los Collereros y La Aparecida, en la A-77 entre Moralet y San Vicente del Raspeig, y un cierre de carril en la A-31 entre Alicante y Bacarot.

La combinación de avisos en nivel amarillo y nivel rojo revela una mañana especialmente complicada en varios accesos y ejes clave de la provincia. No se trata solo de obstáculos puntuales: hay ya tramos con circulación irregular, retenciones y, en el caso de la AP-7 en Agost, un corte total que puede alterar de forma importante los desplazamientos. Por eso, quienes tengan previsto circular por estas zonas durante la mañana deberían extremar la precaución y, si es posible, consultar rutas alternativas antes de salir.