La central fotovoltaica de Aguas de Alicante en Bacarot tendrá que esperar: estas son las razones del rechazo del Ayuntamiento

La central fotovoltaica FV Aguas Alicante no será una a corto plazo. El proyecto promovido por Aguas de Alicante, que empezó a tramitarse en noviembre de 2020 con la emisión del informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento, ha sido rechazado por la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Vicente Martínez Mus a instancias del mismo Consistorio alicantino.

Este departamento se ha basado en un informe posterior emitido por el Ayuntamiento de Alicante, desfavorable a la petición de la empresa mixta, para motivar la resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

Tanto Aguas de Alicante como el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo, aseguran que el desistimiento de la planta solar inicialmente propuesta responde a un “mutuo acuerdo” entre las partes, “con el fin de postergarla a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en trámite, que permitirá albergar otro tipo de instalaciones relacionadas con el ciclo integral del agua”.

La planta se proyectaba en Bacarot, en un terreno de 5,38 hectáreas en el sur del término municipal de Alicante, y con ella se pretendía generar energía solar para conectarla a la red de distribución eléctrica con una potencia nominal de 2.195 kW. En concreto, según explican desde Aguas de Alicante, el proyecto consistía en hacer acuerdos de compraventa de energía, PPA por las siglas de este concepto en inglés (Power Purchase Agreement), para generar energía solar y venderla a otra empresa a través de una comercializadora.

Argumentos en contra

Sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante concluyó, en agosto de 2025, a través de su Servicio de Planeamiento, que “la calificación urbanística vigente de la parcela” prevista para instalar la planta “no se ajusta a lo establecido” en el Plan General Municipal de Ordenación de Alicante, que data de 1987 y con cuya renovación se ha comprometido el propio Consistorio.

La parcela está clasificada como “suelo no urbanizable rústico común”, es decir, es susceptible de acoger actividades agropecuarias

Esta conclusión ya fue expuesta por la máxima institución municipal el 7 de marzo de 2024. El argumento aducido es que la parcela está clasificada como “suelo no urbanizable rústico común”, es decir, susceptible de acoger actividades agropecuarias; y que se encuentra “entre la autovía A-31 y el límite sur del término municipal”, por lo que no se podía “informar favorablemente la solicitud presentada en materia de paisaje”.

Según se lee en la resolución del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), publicada este martes, ante esta respuesta se requirió la modificación del Plan General para cambiar la calificación de la parcela y que pasara a ser “Suelo No Urbanizable Infraestructuras/Servicios”. El argumento para dicha modificación era que la instalación estaría vinculada “al servicio público municipal y al sistema general de saneamiento y agua potable del municipio, en aras de su autoabastecimiento”, pero el Consistorio se remitió a la normativa vigente. Estos argumentos son asumidos como “propios” desde la Conselleria.

Controversia aparente

Pese a este acuerdo, la resolución del DOGV constan discrepancias de Aguas de Alicante respecto al Ayuntamiento formuladas este mismo mes de abril en su documento de alegaciones. En concreto, la empresa mixta recuerda que el inicio de la tramitación del expediente tuvo lugar en marzo de 2022 gracias a la obtención previa del certificado de compatibilidad urbanística que el Ayuntamiento emitió en noviembre de 2020. “Documento que acreditaba, en aquel momento, la viabilidad urbanística de la actuación proyectada”.

Seguidamente, la empresa mixta subraya que desde el inicio del procedimiento han “actuado con plena diligencia, aportando cuanta documentación ha sido requerida y colaborando activamente con las distintas administraciones intervinientes, sin que en ningún momento le sea imputable demora, omisión o incumplimiento alguno en la tramitación del expediente”.

Con las alegaciones, Aguas de Alicante pretende arrancar un nuevo expediente una vez concretada la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana

De hecho, sí que responsabiliza a la administración local por “los retrasos en la emisión del informe de paisaje”, solicitado al Ayuntamiento el 13 de diciembre de 2022, con un plazo de emisión de 15 días y que, en no cumplirse, motivó a la Conselleria su solicitud el 12 de septiembre del siguiente año para recibirlo, finalmente, el 7 de marzo de 2024.

Por eso, “la imposibilidad de obtener dicha autorización en plazo no deriva de ninguna actuación u omisión” de la empresa mixta, “sino de la demora en la emisión del informe del paisaje y de la posterior resolución desfavorable”, que en Aguas de Alicante consideran “contradictoria con el certificado de compatibilidad urbanística” que el Consistorio emitió en 2020.

Por todo esto, la empresa entiende que se encuentra “ante una situación de fuerza mayor”, y solicita que “se acuerde expresamente la devolución íntegra del aval económico depositado, al no ser imputable a Aguas de Alicante la causa que motiva dicha denegación”. La resolución admite posibilidad de recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas, que depende de la Conselleria de Medio Ambiente, en el plazo de un mes.

Estas alegaciones, explican desde Aguas de Alicante, se hicieron "para poder acceder a la devolución de la garantía depositada al inicio del expediente, alegando que eran causas ajenas al promotor" con el objetivo de "arrancar un nuevo expediente una vez concretada la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana", que ya se habría iniciado por parte del Ayuntamiento. De ser así, el proyecto entrará en fase de reinicio.