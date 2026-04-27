Arrancan los ensayos de la Elección de la Bellea del Foc en la Plaza de Toros de Alicante

La cuenta atrás ya ha comenzado. La Plaza de Toros de Alicante se llenó este lunes de emoción, nervios y primeras veces con el inicio de los ensayos de la gala de Elección de la Bellea del Foc, que se celebrará los próximos 1 y 2 de mayo en un escenario completamente rediseñado.

Las infantiles se concentraron en primer lugar en Puerta de Sol para realizar su primer contacto con el escenario, mientras que las adultas hicieron lo propio en Patio de Sol una vez ya entrada la noche. Así, las candidatas, 80 infantiles y 79 adultas, pisaron por primera vez el recinto, desfilando ante la atenta mirada del jurado y luciendo camiseta roja y vaqueros en un ambiente cargado de expectación.

Los ensayos de las candidatas infantiles para la Elección de la Bellea del Foc en la plaza de toros de Alicante / Rafa Arjones

Los ensayos continuarán este martes y miércoles con nuevos desfiles que permitirán perfilar cada detalle de la gala. Las candidatas repetirán horarios, con la concentración de infantiles a las 18:30 horas y de adultas a las 20:30 horas, adaptando además su vestuario: el martes acudirán arregladas sin excesos, con conjuntos sencillos, y el miércoles lo harán ataviadas como novia alicantina. Esa última jornada incluirá también el ensayo de banderines, completando así el trabajo previo a las galas, mientras que el jueves se realizará el ensayo general ya a puerta cerrada.

Un viaje entre tradición e innovación

Bajo los títulos "Temps de Festa" y "Únicos", las galas infantil y adulta proponen un recorrido que fusiona raíces y modernidad. Más de 300 participantes, entre niños y adultos, darán vida a un espectáculo reforzado por un despliegue técnico inédito, con nuevas pantallas, iluminación avanzada y un rediseño escénico que permitirá ampliar el aforo hasta 6.600 espectadores.