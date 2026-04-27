Barcala anuncia más suelo industrial en el futuro Plan General de Alicante

A la espera del borrador del próximo Plan General, el Ayuntamiento de Alicante sigue desgranando sus distintos apartados: ahora, el suelo industrial. El gobierno municipal de Luis Barcala ha avanzado un crecimiento del 70 % en las superficies de este tipo con el futuro planeamiento y prevé cinco nuevos sectores en Bacarot, Atalayas, Vallonga-Fontcalent, Campaneta y La Serreta. Por ahora, el documento continúa sin fecha prevista para su aprobación inicial.

En concreto, el próximo Plan General Estructural plantea 434 hectáreas (más de 4,3 millones de metros cuadrados) destinadas a nuevas zonas de suelo industrial, lo que supone un incremento de más del 70 % respecto a la superficie actual. Además, se espera establecer medidas para la actualización funcional, la modernización y la regeneración de las áreas existentes, con el objetivo de "incrementar su competitividad y favorecer su integración urbana", según ha informado el ejecutivo popular en un comunicado.

"Alicante, como motor económico de la provincia y capital metropolitana, debe seguir avanzando en los próximos años en su estrategia de captación de inversiones, promoción y diversificación de la actividad económica", ha defendido el edil de Urbanismo, Antonio Peral. Un objetivo para el que " los entornos industriales y logísticos son una pieza clave de esta estrategia". En este sentido, el edil popular ha indicado que "el Plan General habilita suelo para permitir la implantación de nuevos ámbitos de actividad en un arco productivo que conformará un sistema continuo, interconectado y accesible, con transporte público que incluye la propuesta de una nueva parada de Cercanías en el entorno y con áreas industriales modernas, que incluyan servicios básicos y espacios verdes".

Los nuevos crecimientos se plantean como ampliaciones de las áreas industriales existentes, con apoyo de una red de viarios estructurales, cuya ejecución se vincula en gran medida al desarrollo de estos suelos. Así se espera poder articular de forma eficiente el conjunto del tejido productivo, permitiendo la conexión entre ámbitos sin depender de infraestructuras territoriales de gran escala, como autovías, para los desplazamientos entre piezas.

En este sentido, el crecimiento afectará a Barcarot, con unas 91 nuevas hectáreas de superficie; Atalayas, con 59 hectáreas más; Vallonga-Foncalent, al oeste de la zona industrial actual, donde se contemplan 104 hectáreas adicionales; Campaneta, al oeste de la actual fábrica de cementos, con una superficie aproximada de 88 hectáreas; y La Serreta, en el entorno del actual camino de la Alcoraya, con un crecimiento estimado de 92 hectáreas.

Otra consulta, más retrasos

Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.

Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.

Sin embargo, este año el gobierno local ha anunciado que repetirá el procedimiento por decisión propia, tras añadir al borrador en torno al 80 % de las propuestas recibidas. En la práctica, esta nueva consulta supone volver a demorar la renovación del Plan General de Alicante. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya reconoció el pasado mes de mayo que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato, aunque afirmó que el ejecutivo local haría "todo lo posible" a pesar de que algunos trámites dependen de la administración autonómica, también gobernada por el PP.

Tras ello, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, ha manifestado en repetidas ocasiones que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta el próximo verano.