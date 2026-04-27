Cambios en el presupuesto de Alicante para reformar la plaza del Ayuntamiento e instalar baños autolimpiables en las calles

El Ayuntamiento de Alicante lanza la primera modificación del presupuesto municipal, aprobado definitivamente por el PP y Vox el pasado 26 de febrero, para llevar a cabo inversiones como las obras de peatonalización en la plaza del Consistorio o la instalación de baños públicos autolimpiables en zonas turísticas. De los 3,5 millones de nuevos gastos, que también incluyen proyectos en barrios como Altozano o la isla de Tabarca, cerca de 1,3 millones se destinarán al pago de intereses de demora.

El expediente impulsado por la Concejalía de Hacienda, que llegará este miércoles a la comisión previa al pleno de abril, recuerda que el Ayuntamiento se encuentra sometido a un plan de ajuste "como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto" en el ejercicio 2024, lo que costó su puesto al entonces edil responsable: Toni Gallego. Con este contexto, el área que dirige ahora Nayma Beldjilali señala que diversos departamentos municipales han solicitado peticiones de financiación extraordinaria y reconoce la existencia de "proyectos y gastos cuya realización se considera una prioridad por parte del equipo de gobierno". Por ello, se ha apostado por realizar bajas por anulación de hasta 3,5 millones de euros en el presupuesto municipal, principalmente provenientes de salarios y gastos de personal, que serán sustituidas por 546.000 euros de créditos extraordinarios y 2,9 millones en suplementos.

Entre las principales inversiones recogidas en el documento, se encuentran 498.512 euros que se destinarán a las obras de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, de las que en un primer momento se anunció que terminarían antes de las Hogueras de 2026 y todavía no han comenzado. También se espera invertir 100.000 euros en la compra e instalación de aseos públicos autolimpiables en zonas turísticas, una instalación habitual en multitud de ciudades europeas y españolas y que los vecinos han venido reclamando en los últimos años, especialmente en fechas de gran afluencia.

Las partidas afectadas por la modificación reflejan del mismo modo otros 599.000 euros para el mantenimiento de parques y jardines; 334.000 euros para la creación de una nueva plaza peatonal en el barrio de Altozano y la demolición de una antigua guardería; 100.000 euros para la instalación de juegos infantiles destinados a niños con discapacidad; o 45.000 euros para la reparación de una pérgola en la isla de Tabarca. Además, hasta 1,3 millones de euros se destinarán al pago de intereses de demora por obligaciones sin satisfacer.

Presupuesto por fases

Aunque el presupuesto municipal del 2026 fue aprobado inicialmente por el PP y Vox el 29 de diciembre del pasado año, no fue hasta un mes más tarde (el 30 de enero) cuando el ejecutivo local activó las cuentas. Fue después de que la Junta de Gobierno Local rechazase todas las alegaciones presentadas por sindicatos y entidades sociales.

Sin embargo, poco más de dos semanas después, el 17 de febrero, el gobierno municipal de Luis Barcala se vio obligado a dar marcha atrás en la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para este 2026. El interventor municipal advirtió entonces de que la fórmula escogida por el Consistorio para inadmitir las propuestas al borrador no fue la adecuada y que las alegaciones debían pasar por el Pleno. Por ello, el ejecutivo local dejó sin efecto aquel acto administrativo y tuvo que ejecutarlo de nuevo en la siguiente sesión plenaria, la que tuvo lugar el jueves 26 de febrero.