El barrio de San Antón en Alicante reclama una plataforma única para dejar de ser una gincana

A mediados de abril, 20 metros de la estrecha calle de La Gloria, en el barrio de San Antón, fueron cerrados al tráfico. Se hizo, además, con señales horizontales y tres bolardos de plástico, una solución que rompe la coherencia del alcalde Barcala con su rechazo a peatonalizar vías con “maceteros”.

Para evitar discusiones semánticas, se puede convenir que se ha realizado una intervención puntual en materia de tráfico, que no urbanística, y que resulta insuficiente para los vecinos de un barrio de ubicación inmejorable, pero repleto de carencias.

En su nota de prensa, el Ayuntamiento citaba al edil Carlos de Juan, que decía atender “la solicitud formulada por la Asociación de Vecinos de San Antón para favorecer el tránsito peatonal y mejorar las condiciones de circulación en el circuito entre estos dos viarios”. La realidad es que la presidenta de la asociación, Celia Martínez, había trasladado una petición diferente al concejal de Movilidad Urbana.

«San Antón necesita un plan integral con plataforma única, porque es un barrio donde todo está fuera de normativa» Celia Martínez — Presidenta de la AVV San Antón

“Nuestro barrio está muy encajonado y, cuando hay eventos en Plaza de Toros, en la Cuesta de la Fábrica o en calle San Vicente, nos quedamos sin salida”, explica Martínez, que ha pedido al Ayuntamiento un cruce semaforizado a la izquierda en la salida del barrio desde la calle de la Huerta a la avenida Jaime II, para poder ir rumbo a la avenida de Denia.

Transeúntes empujados a la calzada por la estrechez de las aceras, en la calle Díaz Moreu. / Jose Navarro

“Nos respondieron que estudiarían el tema y, para tranquilizarnos, llegamos a ese acuerdo en calle de la Gloria”, señala la dirigente vecinal, que alerta de que, tan pronto como cierren la calle San Vicente y la Cuesta de la Fábrica en Hogueras, el barrio “se convierte en un zulo”.

Aceras fuera de normativa

La movilidad es un problema en un vecindario que, por dimensiones y por trazado, resulta casi laberíntico. Pero también el ancho de sus calles, así como la altura y estrechez de sus aceras, lo convierten en una gincana para una población mayoritariamente envejecida.

No es ese el caso particular de Reme García, mujer joven que, no obstante, plantea la situación de su madre, quien “es mayor y anda con muletas. Como las aceras son estrechas, ella siempre tiene que ir por la calzada”. Es lógico, pues en San Antón hay incluso aceras que a duras penas alcanzan los 70 centímetros de ancho.

En San Antón hay incluso aceras que a duras penas alcanzan los 70 centímetros de ancho

Según la normativa nacional, el espacio libre para los peatones debe ser, como mínimo, de 180 centímetros. Los bordillos, por su parte, no deben superar los 12 centímetros de altura. En San Antón alcanzan incluso los 18 centímetros.

El criterio compartido por los vecinos, y expresado por Martínez, es que “San Antón necesita un plan integral con plataforma única, porque es un barrio donde todo está fuera de normativa”. Sin embargo, en sucesivas reuniones de los últimos años, la respuesta que recibe del gobierno municipal es que “no hay manera, no hay dinero”.

«Mi madre es mayor y anda con muletas. Como las aceras son estrechas ella siempre tiene que ir por la calzada» Reme García — Vecina de San Antón

Su otra petición, sin más coste que la pura voluntad política, es cerrar al tráfico el barrio para los no residentes, con una restricción similar a las que se aplican en el Casco Antiguo.

Lejos de esta idea, los residentes temen que, como ya se planteó en 2024, el aparcamiento regulado llegue al barrio, aún a pesar de que San Antón no figura entre los expresamente citados en la propuesta más reciente.

“Aparcar es un asco, viene gente que trabaja en el centro o los huéspedes de los pisos turísticos. Encima ahora nos pondrán la zona azul”, reclama Reme García. Por su parte, Martínez alerta de que “poner 30 plazas naranjas y el resto azules sería una discriminación dentro del propio barrio, eso solo traerá peleas”.

«Los turistas, cuando vienen bien, vale, pero cuando vienen mal se quedan haciendo ruido hasta las tantas» Manuel Rojas — Vecina de San Antón

Sin embargo, la mayor carencia física sigue siendo la de la accesibilidad y la movilidad, incluso para el acceso de servicios de emergencias como ambulancias o bomberos, y de otros servicios públicos como la recogida de basura, cuyos camiones deben montar la rueda sobre las aceras.

Sin proyectos este mandato

El último proyecto presentado al respecto se remonta a los estertores del pasado mandato, cuando Urbanismo era competencia de Adrián Santos Pérez y se planteó una inversión de 1,4 millones de euros para crear una plataforma única en la plaza de la Misericordia y en tramos de las calles Del Pozo, Paraíso, Trafalgar, Nueva Alta, Nueva Baja y De la Esperanza.

El barrio acumula solares baldíos, este en flagrante incumplimiento de la norma al carecer de vallado. / Jose Navarro

Tras las últimas elecciones, esta intervención acabó en el cajón y ninguna otra idea ha provenido del gobierno municipal. Entretanto, pasa el tiempo y otros problemas van ganando peso. Los solares vacíos, cerca de 200, y casi una decena del Patronato de la Vivienda, coinciden con una gran concentración de apartamentos turísticos, todo en una ciudad y un país marcados por una crisis de acceso a la vivienda.

«Es una pena que un barrio en pleno centro esté lleno de solares y no se construya vivienda para los vecinos» José Serraima — Vecina de San Antón

Manuel Rojas, vecino de toda la vida, lamenta la proliferación de alojamientos porque los turistas “cuando vienen bien, vale, pero cuando vienen mal se quedan haciendo ruido hasta las tantas”. Otro residente de solera, José Serraima, muestra su pena “porque un barrio en pleno centro de Alicante esté lleno de solares y no se construya vivienda para los vecinos. Lo que se construye es para alquilar a turistas”.

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Sin voluntad, difícil arreglo tiene la realidad de un barrio tan cercano al eje histórico de la ciudad, que padece los efectos de la turistificación sin gozar de sus posibles beneficios en forma de renovación urbana, limpieza o mero mantenimiento.