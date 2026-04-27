Bellea del Foc: un empleo a tiempo completo durante todo un año

Convertirse en Bellea del Foc no es solo un título ni un papel reservado a los días grandes de las Hogueras de Alicante. Es, cada vez más, una forma de vida que ocupa cada hora del calendario durante un año completo. Una agenda que no entiende de fines de semana, días festivos ni de rutinas estables, y que convierte a sus protagonistas en representantes institucionales permanentes de la Fiesta, la ciudad y de su cultura.

En los últimos años, esta figura ha ido adquiriendo una presencia mucho más constante y exigente. Ya no se limita a los días centrales de junio ni a acudir a las fiestas hermanas de Castellón o València. La Bellea del Foc acompaña actos culturales, sociales, institucionales y festivos durante todo el año. Mañanas, tardes y noches se encadenan en una sucesión de compromisos que convierten el cargo, en la práctica, en una dedicación absoluta. Una especie de empleo a jornada completa con una complicada desconexión. Y aunque la experiencia suele recordarse como una de las más intensas y enriquecedoras de sus vidas, también deja una realidad compartida entre quienes han ostentado el cargo: es difícil compaginarlo con los estudios, el trabajo y, sobre todo, con la vida personal.

La más reciente en vivir esta experiencia, antes del cierre del año de Adriana Vico como Bellea del Foc 2025, es Alba Muñoz, Bellea del Foc 2024, quien señala el impacto vital que tuvo el cargo en su día a día. "Es el año que para tu vida por completo", explica Muñoz que destaca como "vives tantas cosas tan distintas, conoces a personas tan diferentes… todo en un solo año. Merece la pena cualquier sacrificio personal, laboral o de estudios con tal de vivir algo así", afirma.

Los cargos pasan, pero tú te quedas con las personas y con todo lo que vives, eso es lo que realmente marca el año Alba Muñoz — Bellea del Foc 2024

Muñoz recuerda que tuvo que pedir una excedencia en su empleo para poder asumir el ritmo del cargo. "En mi caso pedí una excedencia en el trabajo y lo compaginé como pude con los exámenes que me quedaban para finalizar mis estudios, pero tuve que parar todo", señala Muñoz.

Aun así, insiste en que la experiencia tiene un valor emocional que compensa cualquier renuncia. "Lo que más me sigue sorprendiendo es el cariño de la gente. Vas a cualquier sitio y hay personas que te reconocen, que te hablan con una cercanía increíble, que te recuerdan cosas meses después. Los cargos pasan, pero tú te quedas con las personas y con todo lo que vives, eso es lo que realmente marca el año", relata Muñoz.

La vida entre actos y horarios imposibles

La dificultad para compaginar la vida personal con la agenda institucional es una constante. Isabel Bartual, Bellea del Foc 2019, vivió su año en el cargo durante un periodo especialmente largo debido a la pandemia, lo que le permitió portar la banda desde una perspectiva distinta, pero igualmente exigente.

Hasta que no estás dentro no eres consciente de la cantidad de actos, tienes que hacer encaje de bolillos con tu agenda, pareja, amigos… pero se hace con mucho gusto Isabel Bartual — Bellea del Foc 2019

En su caso, la clave fue la flexibilidad laboral y académica, aunque eso no redujo la intensidad del día a día. "Tuve suerte porque había acabado la carrera y me quedaba solo una asignatura. Trabajaba como monitora en un comedor, un empleo que podía compaginar porque eran pocas horas al día", relata Bartual. Aun así, reconoce la fuerza del compromiso: "Los fines de semana los tienes ocupados siempre. Hasta que no estás dentro no eres consciente de la cantidad de actos, tienes que hacer encaje de bolillos con tu agenda, pareja, amigos… pero se hace con mucho gusto", asegura Bartual.

No pude presentarme a los exámenes del segundo cuatrimestre porque coincidían con actos, así que tuve que volver a matricularme Aleida González — Bellea del Foc 2018

Bartual define el cargo como "una jornada completa todo el año". Y aunque el inicio es especialmente intenso, asegura que el cariño recibido lo compensa. "Los dos primeros meses son los más bonitos, te vas por la mañana con un neceser y vuelves por la noche cuando todos están durmiendo. Es muy intenso, pero también muy bonito", explica la Bellea del Foc 2019.

Para Aleida González Martín-Zarco, Bellea del Foc 2018, la experiencia supuso un punto de inflexión especialmente en el ámbito académico. "En mi caso se paralizó completamente la vida de estudiante. No pude presentarme a los exámenes del segundo cuatrimestre porque coincidían con actos o ya estaba inmersa en la agenda, así que tuve que volver a matricularme del curso entero al año siguiente", recuerda González quien defiende que, pese a todo: "El cargo es la entrega más bonita".

Apoyo económico

Aleida González Martín-Zarco también explica que, aunque existen apoyos económicos y logísticos, la inversión económica personal sigue siendo importante cuando se está en el cargo. "El gasto es considerable, aunque hay convenios que ayudan mucho, sobre todo con ropa o algunos servicios, hay otros gastos que salen de ti y de tu familia, porque al final son ellos quienes te acompañan en todo el proceso", señala.

Y es que ser Bellea del Foc implica también asumir ciertos gastos propios, aunque otros están cubiertos por la organización. Entre los gastos que están financiados se encuentran los desplazamientos a los distintos actos, tanto dentro como fuera de Alicante, así como la ropa y el estilismo básico gracias a convenios con proveedores que facilitan trajes, maquillaje y peluquería para los eventos oficiales.

Sin embargo, hay aspectos que no están incluidos: los vestidos de gala o trajes de pasarela para actos especiales y las sesiones de fotos profesionales deben ser asumidos por la propia Bellea. Además, cuando las familias la acompañan a ciertos eventos o viajes, los gastos de alojamiento y transporte corren por su cuenta.

Una figura que ha cambiado con el tiempo

Aunque el cargo ha cambiado mucho en los últimos años. El caso de Miriam Tore, Bellea del Foc 2009, es uno de los ejemplos más singulares, ya que compaginó el cargo con su carrera como militar profesional. "Yo estaba en Cartagena trabajando como militar. Había pedido una licencia, pero me la denegaron, así que no sabía muy bien cómo iba a poder asumir el cargo", explica Tore. Finalmente, la intervención institucional fue clave. “El subdelegado de Defensa y el general Coloma y me trasladaron en comisión de servicio a Alicante. Gracias a eso pude compaginarlo todo", recuerda Tore.

Estaba en Cartagena trabajando como militar. Había pedido una licencia, pero me la denegaron, así que no sabía muy bien cómo iba a poder asumir el cargo Miriam Tore — Bellea del Foc 2009

Tore recuerda aquel año como muy intenso, pero posible gracias a esa estructura de apoyo. "Pude combinar mi trabajo con el cargo sin tener que renunciar a ninguno de los dos. Fue un año muy movido, con mucha exposición mediática al principio, pero también muy bonito", relata. A nivel económico, también destaca la importancia del equilibrio familiar y profesional: "Mi familia y mi comisión me apoyaron mucho y yo tiré de mi sueldo. Con los convenios y ayudas, pude mantenerme sin grandes dificultades", señala.

El paso de las décadas ha transformado profundamente lo que significa ser Bellea del Foc, y quienes vivieron el cargo en otras etapas lo perciben con especial claridad. Maribel Álvarez, Bellea del Foc en 1978, representa una manera muy distinta de entender el cargo si se compara con la realidad actual.

No había esta cantidad de desplazamientos, ni esta agenda tan llena de compromisos. Era algo que vivías con ilusión, pero no te absorbía la vida como ocurre ahora Maribel Álvarez — Bellea del Foc en 1978

En su época, el cargo no implicaba la misma carga de actos ni la misma exposición pública. "Entonces no era como ahora, yo tenía 18 años y seguí estudiando con normalidad, la actividad no era tan intensa. Podías compaginarlo sin demasiados problemas", explica Álvarez. Sin embargo, reconoce que con el paso del tiempo la figura ha crecido en relevancia y presencia: "Ahora no paran, tienen muchísima más actividad que antes", señala.

En aquella época, la figura de la Bellea del Foc estaba más vinculada a la presencia simbólica en determinados eventos, como la asistencia en Fallas o la Magdalena, que a una representación constante a lo largo del año. Las obligaciones eran puntuales y permitían mantener una vida personal y académica mucho más estable. "No había esta cantidad de desplazamientos, ni esta agenda tan llena de compromisos. Era algo que vivías con ilusión, pero no te absorbía la vida como ocurre ahora", apunta Álvarez.

A pesar de las diferencias entre generaciones, todas las voces coinciden en una misma idea: ser Bellea del Foc es una experiencia que marca para siempre. Un año en el que la vida se reorganiza por completo, en el que las prioridades cambian y en el que cada día está definido por la representación de una ciudad y de su fiesta más emblemática. Una dedicación total que, aunque exigente, deja una huella profunda en quienes la viven.