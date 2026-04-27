Los colegios e institutos sumarán 135 nuevos especialistas de Audición y Lenguaje el próximo curso

Los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana sumarán 135 nuevos especialistas en Audición y Lenguaje el próximo curso. Así lo ha anunciado la Conselleria de Educación, que ha puesto en valor su apuesta por la inclusión educativa. Un total de sesenta ya se han incorporado a las aulas a lo largo de este 25-26.

Estos profesionales especializados atienden el incremento de alumnado con necesidades especiales. Y es que en los centros educativos ordinarios conviven con el resto de escolares 140.740 niños y niñas con algún tipo de necesidad de aprendizaje que requiere un apoyo específico. Tienen retraso madurativo, trastornos del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua, situación de vulnerabilidad socioeducativa o se han incorporado tarde al colegio, según un reciente informe de Comisiones Obreras. En la provincia de Alicante hay un 22 % más de alumnos.

La incorporación de estos profesionales se suma a la dotación ordinaria que corresponde a cada centro educativo conforme a lo establecido en la Orden 9/2026, de 5 de junio de esta misma conselleria.

"Este incremento es el resultado del trabajo coordinado entre la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa y la Dirección General de Personal Docente, con el objetivo de seguir avanzando hacia un sistema educativo más inclusivo y de garantizar oportunidades reales de acceso, participación y aprendizaje para todo el alumnado que requiere apoyos especializados", han destacado desde el departamento de Carmen Ortí.

Además, Educación ha impulsado la formación permanente de este profesorado especializado mediante un plan diseñado para ampliar sus competencias en todos los niveles de respuesta educativa.

Niños reforzando la lectura y escritura en un aula de Alicante / Jose Navarro

Programas personalizados

Entre las principales líneas de actuación desarrolladas durante los últimos dos cursos se encuentra el impulso de la competencia en comunicación lingüística, entendida como un elemento clave para favorecer la interacción del alumnado en los distintos contextos, el acceso a la información, la construcción del conocimiento en todas las áreas y el desarrollo del conjunto de las competencias clave.

Para ello, desde Educación destacan que resulta esencial promover la adquisición funcional del lenguaje oral o, cuando sea necesario, el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que complementen o sustituyan dicho lenguaje. Este enfoque requiere la implementación de programas personalizados orientados a la adquisición y al uso funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla, que deben contar, entre otras actuaciones del sistema educativo, con la intervención del profesorado especializado de la especialidad de Audición y Lenguaje.