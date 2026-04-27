Compromís propone cambiar la Ley para que las viviendas protegidas se adjudiquen por sorteo

Más presión. El PSPV y Compromís se han pronunciado sobre la comisión de investigación de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante, cuya próxima sesión se celebrará el 5 de mayo a las 10:30 para aprobar el plan de trabajo, tal como ha decidido la Mesa del órgano.

Ambas formaciones han hablado de este escándalo, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, y de maneras diferentes. El jueves 30 de abril se acaba el plazo para que los grupos presenten sus planes de trabajo, que entre otras cosas incluirán a los comparecientes propuestos por cada grupo.

Compromís ha anunciado a través de su síndic, Joan Baldoví, que pedirá una modificación legal para garantizar, entre otras cosas, que las viviendas protegidas se adjudiquen por sorteo. En concreto, los valencianistas han anunciado la presentación de una Proposición de Ley ante la Mesa de las Cortes con el que se pretende modificar la normativa de vivienda de la Comunidad, que data del año 2004, y los efectos del citado decreto. Argumentan que se ha “eliminado el carácter permanente de la protección y rebajado los controles públicos sobre el destino de las viviendas de promoción privado”, lo que daría lugar a la “pérdida de las limitaciones propias de la protección pública", a abrir "la puerta a procesos especulativos presentes y futuros" y a comprometer "la consolidación de un parque estable de vivienda protegida que dé una respuesta estructural y a largo plazo al derecho constitucional de acceso a la vivienda”.

Así, Compromís propone la modificación de la Ley 8/2004 en dos artículos. En el 49 piden incluir tres apartados que se suman al ya existente y que apuestan por preservar. En el segundo de esos nuevos puntos piden que los adjudicatarios logren su vivienda tras "haber resultado adjudicatario mediante un procedimiento público de adjudicación por sorteo entre las personas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente”, anulando así la posibilidad de que el promotor decida las adjudicaciones, tal como ocurrió en Les Naus. En ese mismo punto proponen, a su vez, fijar como “requisito imprescindible la inscripción previa en el registro de demanda de vivienda”, con el que cumplían los adjudicatarios de Les Naus.

Más propuestas

El mismo artículo 49 consta actualmente de un solo punto en el que se indica que los contratos de las viviendas de protección pública, tanto de compraventa como de alquiler, “incluirán las cláusulas de inserción obligatoria que reglamentariamente se determinen y habrán de presentarse ante la administración para su correspondiente visado”. Compromís respeta este punto, pero añade otros tres. Uno es el ya citado. Otro es para que las cláusulas de inserción obligatoria “sean las mismas tanto para las viviendas protegidas de promoción pública como privada, garantizando idénticas condiciones de acceso”.

Y el tercero, para que se garantice la información sobre periodos de inscripción en los sorteos para las diferentes viviendas en la página web de la Generalitat y, “dado el caso, a través de un correo electrónico con las personas inscritas en el registro de demanda de vivienda”.

Finalmente, también piden cambiar el artículo 46, que en su primer apartado refleja que “el plazo de duración del régimen de protección pública y el procedimiento de descalificación se determinará reglamentariamente”. Compromís quiere que en ese apartado se fije que “el régimen de protección pública será de carácter permanente”.

En declaraciones ante los medios, Baldoví ha asegurado que “hay 75.000 personas” apuntadas en estos registros y que “tienen derecho a tener una vivienda”, por lo que proponen “que haya un sorteo transparente en el que todas las personas que cumplan esos requisitos tengan los mismos méritos a la hora de acceder e impedir lo que ha pasado, por ejemplo, en Alicante”.

La coalición pide, para la comisión de investigación, las comparecencias del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; de su antecesor, Carlos Mazón; y de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. “Todos ellos han posibilitado que se pudiera dar vivienda pública a personas del PP que no merecían acceder a través del cambio de legislación que aprobaron”, ha dicho Baldoví en referencia al decreto sobre el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana, aprobado en diciembre de 2024.

El PSPV presiona a Vox

Por su parte, los socialistas han asegurado, a través de su síndic, José Muñoz, que “si se puede hablar de prioridad nacional en el buen sentido de la palabra, se hablaría de la vivienda”. Y recordando la reunión de este lunes de la Mesa de la comisión de investigación, el portavoz parlamentario ha señalado al PP, ya que según él “esta trama de corrupción tiene sus nombres y apellidos”. “Es evidente que esto va en el ADN del PP”, ha señalado.

A su vez, Muñoz cree que el escándalo ha sido posible por el decreto de vivienda de 2024, ha criticado a Llorca por “no haber cambiado la normativa, como prometió que iba a hacer”, y ha pedido tanto al PP como a Vox que acepten sus propuestas de comparecientes, entre los que ha citado a Mazón, a Camarero y al alcalde de Alicante, Luis Barcala. “Esperemos que el PP no haga lo mismo” que en Ayuntamiento de Alicante, donde también se desarrolla una comisión que Muñoz ha definido como “farsa” porque “técnicos que querían contar lo que había ocurrido fueron vetados directamente por Luis Barcala”.

En este aspecto, el síndic socialista ha presionado a Vox, pidiendo que “no lo permita” e ironizando sobre la propuesta más mediática de los ultras: “No sé si están cambiando la prioridad nacional de Vox por encubrir a los responsables de esa trama de jetas”.