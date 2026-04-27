Alicante y Valencia celebran 25 años sin José Tomás con un gran concierto sinfónico

El Conservatorio Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” de Alicante y el Conservatorio Profesional de Música de Valencia protagonizarán este lunes un concierto con motivo del vigésimo quinto aniversario del fallecimiento del insigne músico y maestro de la guitarra clásica José Tomás. La cita será a las 19 horas en la Sala Sinfónica del ADDA.

Este emotivo encuentro musical rinde homenaje a una de las figuras más relevantes de la historia de la guitarra clásica y a su extraordinario legado pedagógico y artístico, estrechamente vinculado a la ciudad de Alicante y a su conservatorio.

El concierto reunirá sobre el escenario a más de 300 alumnos de ambos centros, entre orquesta sinfónica y coros, en un gran proyecto de intercambio artístico y formativo que pone en valor el talento joven, la excelencia musical y la colaboración entre dos instituciones de referencia en la enseñanza musical de la Comunitat Valenciana.

La cita supone, además, un merecido reconocimiento a la figura de José Tomás, maestro de generaciones de guitarristas de prestigio internacional y referente indiscutible de la música en Alicante.

Imagen de un concierto anterior en el ADDA / INFORMACIÓN

Así será el concierto

El repertorio del concierto estará compuesto por una selección de obras sinfónicas y escénicas de gran riqueza expresiva y estilística. En la primera parte, se interpretarán piezas de Richard Wagner, comenzando con la “Procesión de Elsa” y el Preludio del acto III de la ópera Lohengrin, seguidas de “Amanecer y viaje de Sigfrido por el Rin” de El ocaso de los dioses, donde se despliega toda la fuerza narrativa del universo wagneriano. A continuación, se ofrecerá la célebre obertura de Guillermo Tell de Giacomo Rossini, una de las páginas más emblemáticas del repertorio orquestal. Estas obras serán interpretadas por la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, bajo la dirección de Pascual Martínez Martínez.

En la segunda parte, el programa se centrará en la suite de danzas “Celtiberia” de Manuel Moreno-Buendía, estructurada en seis movimientos —Introducción y danza festiva, “Pas de deux” y Burlesca, Nana y Farruca, El amor doliente – De ronda, Danza con brío y Finale— que evocan diferentes ambientes y tradiciones. El concierto continuará con la música de la película La vida es bella, compuesta por Nicola Piovani y adaptada por F. Serra, así como con la pieza “Do, re, mi”, en adaptación de J. V. Asensi. En estas últimas intervenciones participará el coro de EE. EE., preparado por los profesores Patricia Peinado y Felipe Sanchis. Esta segunda parte será interpretada por la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” de Alicante, con la participación de la mezzosoprano Sofía Sher y bajo la dirección de Iñaki Lecumberri Camps.