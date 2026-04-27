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Cruces de Mayo en el barrio de Santa Cruz de Alicante: programa completo y mapa de cruces y calles

La fiesta más colorida de la ciudad comenzará el próximo jueves con el pregón y seguirá durante el fin de semana con pasacalles, verbena y juegos tradicionales

Las Cruces de Mayo llenan el barrio de Santa Cruz de fiesta

Las Cruces de Mayo llenan el barrio de Santa Cruz de fiesta

Las Cruces de Mayo llenan el barrio de Santa Cruz de fiesta / Alex Domínguez

O. Casado

O. Casado

El barrio de Santa Cruz de Alicante ya se prepara para vivir su fiesta más colorida: las Cruces de Mayo. A los pies del monte Benacantil y del Castillo de Santa Bárbara los vecinos ya se preparan para engalanar las calles en una de las fiestas más bonitas que tiene la ciudad. 

El próximo 30 de abril a las 20.00 horas será el pregón en la plaza de San Antonio a cargo de la concejala de Comercio, Lidia López. A continuación comenzará la plantà de las cruces y adornos en las calles. A las 00.00 horas comenzará la verbena en la misma plaza.

El viernes, 1 de mayo, a las 08.00 horas será la despertà a cargo del grupo dolçaina i tabalet l’Embolic y a las 12.00 tendrá lugar el pasacalles. Al término el jurado dirá los ganadores de los premios.

Por la tarde se espera también una animada jornada que comenzará a las 17.00 horas con un pasacalles de nanos y cabezudos del Raval Roig y juegos tradicionales. A las 19.30 horas el pasacalles ‘Hawai’ recorrerá el barrio acompañado por una banda de música y a las 23.30 horas comenzará la verbena de los 2000-2020.

Las Cruces de Mayo y las calles adornadas llenan de visitantes el barrio de Santa Cruz de Alicante el año pasado

Las Cruces de Mayo y las calles adornadas llenan de visitantes el barrio de Santa Cruz de Alicante el año pasado

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Las Cruces de Mayo y las calles adornandas llenan de visitantes el barrio de Santa Cruz de Alicante / Alex Domínguez

El sábado, 2 de mayo, se esperan todas estas actividades:

  • 8.00 horas: despertà
  • 10.30 horas: hinchables
  • 12.00 horas: pasacalles ‘Feria de abril’
  • 17.30 horas: desfile de disfraces infantiles en la plaza San Antonio
  • 19.30 horas: pasacalles de ‘Tribu’
  • 23.30 horas: concurso de playbacks

El domingo, último día de celebración, también contará con una despertà a las 08.00 horas ya las 12.00 horas con un pasacalles ‘multicolor’. A las 13.30 horas se hará entrega de los premios en la calle San Rafael.

A las 19.30 horas dará comienzo la misa rociera con la colaboración de la casa del coro Casa Andalucía de San Juan y a las 20.00 horas será la procesión. Un castillo de fuegos artificiales frente a los bomberos a las 00.00 horas pondrá punto y final a las Cruces de Mayo de este año.

Cruces y calles participantes en el concurso

La Comisión de Fiestas de las Cruces de Mayo también ha dado a conocer las cruces y calles que participarán en el concurso. Son las siguientes:

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  2. Peña Ermita
  3. Calle Diputado Auset
  4. Calle San Antonio segundo tramo
  5. Calle Dean Zaragoza
  6. Calle San Luis
  7. Calle San Bartolomé
  8. Calle Santa Lucía 
  9. Plaza del Carmen
  10. Calle San Rafael 
  11. Calle Muchamiel
  12. Calle Navíos

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