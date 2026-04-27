Cruces de Mayo en el barrio de Santa Cruz de Alicante: programa completo y mapa de cruces y calles
La fiesta más colorida de la ciudad comenzará el próximo jueves con el pregón y seguirá durante el fin de semana con pasacalles, verbena y juegos tradicionales
El barrio de Santa Cruz de Alicante ya se prepara para vivir su fiesta más colorida: las Cruces de Mayo. A los pies del monte Benacantil y del Castillo de Santa Bárbara los vecinos ya se preparan para engalanar las calles en una de las fiestas más bonitas que tiene la ciudad.
El próximo 30 de abril a las 20.00 horas será el pregón en la plaza de San Antonio a cargo de la concejala de Comercio, Lidia López. A continuación comenzará la plantà de las cruces y adornos en las calles. A las 00.00 horas comenzará la verbena en la misma plaza.
El viernes, 1 de mayo, a las 08.00 horas será la despertà a cargo del grupo dolçaina i tabalet l’Embolic y a las 12.00 tendrá lugar el pasacalles. Al término el jurado dirá los ganadores de los premios.
Por la tarde se espera también una animada jornada que comenzará a las 17.00 horas con un pasacalles de nanos y cabezudos del Raval Roig y juegos tradicionales. A las 19.30 horas el pasacalles ‘Hawai’ recorrerá el barrio acompañado por una banda de música y a las 23.30 horas comenzará la verbena de los 2000-2020.
El sábado, 2 de mayo, se esperan todas estas actividades:
- 8.00 horas: despertà
- 10.30 horas: hinchables
- 12.00 horas: pasacalles ‘Feria de abril’
- 17.30 horas: desfile de disfraces infantiles en la plaza San Antonio
- 19.30 horas: pasacalles de ‘Tribu’
- 23.30 horas: concurso de playbacks
El domingo, último día de celebración, también contará con una despertà a las 08.00 horas ya las 12.00 horas con un pasacalles ‘multicolor’. A las 13.30 horas se hará entrega de los premios en la calle San Rafael.
A las 19.30 horas dará comienzo la misa rociera con la colaboración de la casa del coro Casa Andalucía de San Juan y a las 20.00 horas será la procesión. Un castillo de fuegos artificiales frente a los bomberos a las 00.00 horas pondrá punto y final a las Cruces de Mayo de este año.
Cruces y calles participantes en el concurso
La Comisión de Fiestas de las Cruces de Mayo también ha dado a conocer las cruces y calles que participarán en el concurso. Son las siguientes:
- Peña Polvorín - San Antonio primer tramo
- Peña Ermita
- Calle Diputado Auset
- Calle San Antonio segundo tramo
- Calle Dean Zaragoza
- Calle San Luis
- Calle San Bartolomé
- Calle Santa Lucía
- Plaza del Carmen
- Calle San Rafael
- Calle Muchamiel
- Calle Navíos
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