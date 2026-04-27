La Elección de la Bellea del Foc toma forma: una nueva pantalla semicurva y más aforo

Las Hogueras se preparan para vivir uno de sus momentos más esperados del año con la gala de la Elección de la Bellea del Foc. Este 2026, la cita llega cargada de novedades que prometen transformar la experiencia tanto de los participantes como del público: una innovadora pantalla semicurva y un escenario rediseñado donde se vivirá la magia de la fiesta los próximos días 1 y 2 de mayo. Además, el aforo se ampliará hasta las 6.600 plazas, respondiendo a la creciente demanda de un evento eque es uno de los más multitudinarios de la Fiesta.

Los sistemas de sonido e iluminación también se han reforzado este año para ofrecer un resultado más impactante y de mayor calidad. En la presentación del evento, el presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares, destacó que este evento es una muestra del esfuerzo colectivo de los festeros. "La Elección de la Bellea del Foc es el punto donde podemos ver todo lo que hemos trabajado durante el año, es el ecuador de la Fiesta. Este acto refleja la tradición y el futuro de las Hogueras, y lo que vamos a vivir este año será una muestra del esfuerzo de muchísimas de personas", aseguró Olivares.

Tradición y espectáculo

La gala infantil se presentará bajo el título "Temps de Festa", mientras que la gala adulta llevará por nombre "Únicos", propuestas que, desde la organización señalan que buscan reflejar el espíritu festero y la identidad del colectivo. El espectáculo se plantea como un viaje en el tiempo, una fusión entre tradición y modernidad que busca reivindicar las raíces sin renunciar a la evolución. La gala infantil contará con los presentadores Triana Hurtado, Valeria Gómez y Nicolás García, mientras que la adulta estará conducida por Jessica Clavel, José Iborra y Ana Ballester.

"La parte principal de la gala son los desfiles, que las candidatas los disfruten, que la gente esté cerca de ellas", destaca Chicky Sánchez, directora de la Elección, quien señala que este objetivo es compartido por todos los foguerers y barraquers que colaboran en este espectáculo. "Queremos que todos se sientan partícipes del espectáculo con bailes cercanos, familiares con los que buscamos que todos disfruten, desde los más pequeños hasta los mayores", afirma Sánchez.

Precisamente, este año el evento incluirá coreografías que conectan lo tradicional con lo moderno, manteniendo el carácter festivo, pero incorporando elementos que atraerán tanto a los más jóvenes como a los más mayores. En los espectáculos musicales que compondrán el evento participarán 154 niños y 180 adultos, todos ellos foguerers y barraquers que desde enero dedican su tiempo libre a ensayos y preparativos. La confección del vestuario, en la que destacan numerosas mujeres, es una labor imprescindible para el resultado final, que promete un espectáculo cargado de emoción y calidad.

"Empezamos a convocar a toda la gente que participa a mediados de enero y nosotros trabajamos desde el mes de septiembre preparando vestuario, música, textos y coreografías", apunta Aurelio Sánchez, delegado artístico. "Coordinar a 154 niños y 180 adultos no es fácil, pero contamos con foguerers comprometidos que dan todo en cada ensayo, lo que hace que la Fiesta siga viva y podamos crear estos espectáculos cada año", asegura Sánchez.

Innovación tecnológica sobre el escenario

Este año la Elección incorpora una pantalla semicurva de 20x4,5 metros que se integrará con las otras tres pantallas existentes, siendo la primera vez que se implementa este diseño en la gala. Además, se dispondrán 140 luminarias móviles, 80 luminarias fijas, una pantalla central para video y señal en directo, y equipos de sonido con 60.000 vatios, monitores y microfonía inalámbrica.

La innovación no se limita al montaje: el escenario se ha rediseñado para ofrecer nuevas perspectivas y mejorar la visibilidad del público. Gracias a estas modificaciones, la plaza de toros podrá acoger a unas 6.600 personas, ampliando los tendidos 1 y 6 para ganar aforo. Las entradas para el público en general se pondrán a la venta desde este lunes y hasta el próximo miércoles en la taquilla de la plaza de toros para la zona de ruedo. La creciente demanda de entradas refleja el interés que despierta este acto, y los organizadores ya advierten que en el futuro habrá que plantearse un cambio de ubicación si continúa el crecimiento del censo de foguerers, que actualmente se aproxima a los 14.000.

"La plaza se queda pequeña cada vez que se acerca el evento", comenta Olivares, quien añade que, con el paso del tiempo, las Hogueras seguirán ampliando su alcance. "Tarde o temprano, tendremos que encontrar un lugar aún mayor, porque las Hogueras están creciendo de manera imparable", indicó Olivares

Así, el 1 y 2 de mayo, la plaza de toros será el escenario de una gala que, más que nunca, fusiona tradición, innovación y la pasión de todos los alicantinos que, un año más, se reúnen para vivir la magia de las Hogueras.