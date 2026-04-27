La eliminación del peaje de la segunda circunvalación de Alicante saca solo 9.000 vehículos al día de la A-70

La liberación de la segunda circunvalación de Alicante, la AP-7, ha sacado unos 9.000 vehículos al día de la A-70. Es lo que se desprende de los datos publicados recientemente de 2025 por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la intensidad media diaria de las carreteras.

Con los datos de todo 2025 se puede realizar por primera vez una comparativa por años naturales con la vía con peaje (2023) y sin peaje (2025), ya que la liberación se puso en marcha en julio de 2024, y además requirió de un tiempo para que dar a conocer a los usuarios la liberación.

Evolución del tráfico en la AP-7 en Alicante / ChatGPT

Eso sí, esta medida del Ministerio de Transportes no se ha traducido en una bajada importante del tráfico en la A-70, aunque ha permitido su congestión que no siga creciendo, aliviándola sobre todo en momentos puntuales como el verano.

Así, en 2023 la AP-7 registró 7.703 vehículos al día de media, mientras que en 2024 subió a 11.559 vehículos y el pasado año, ya los 12 meses sin peaje, 16.523 vehículos al día, lo que supone que su tráfico ha crecido más del doble respecto a 2023, en concreto un 114,5 %. Son 8.820 vehículos más al día. En época estival crece el tráfico hasta superar los 20.000 vehículos diarios, según los datos de 2025, casi duplicando las cifras de julio y agosto de 2023.

En cambio, la A-70 supera en algunos puntos los 95.000 vehículos al día de media.

Tráfico pesado

Si solo se tiene en cuenta el tráfico pesado, se ha pasado de 460 camiones en 2023 a 763 en 2025 de media al día en la segunda circunvalación.

Trabajos para señalizar la supresión del peaje en julio de 2024 / Pilar Cortés

En cuanto a las cifras de tráfico de la A-70, hay varios puntos de control por lo que la intensidad del tráfico varía. Pero la comparativa con los mismos puntos entre 2023 y 2025 muestra un ligero descenso en varias estaciones de entre un 1,6 y un 3,2 %, en otra la variación es insignificante y en otra, en concreto a la altura de Torrellano (punto kilométrico 24,1), se dispara un 8,4 %.

Así, su impacto se nota sobre todo en una ralentización de la saturación o incluso una ligera disminución del tráfico en algunos puntos. Eso sí, los datos de la DGT de 2025 son todavía provisionales y están sujetos a posibles ajustes o correcciones.

Los atascos en esta vía siguen siendo habituales, sobre todo en horas punta, verano y en cuanto se produce algún accidente, aunque sea leve.

Liberalización definitiva

El Consejo de Ministros autorizó el pasado diciembre la liberación definitiva del peaje de la AP-7, tras comprobar la efectividad del periodo de prueba de gratuidad de la vía establecido en julio de 2024.

De este modo, la autopista se configura con carácter permanente como una alternativa libre para descongestionar el tráfico de la autovía A-70, especialmente el de largo recorrido. El Ministerio de Transportes destacó entonces que la medida mejora la fluidez del tráfico a lo largo del recorrido de la A-70, al tiempo que favorece la conexión entre las comarcas alicantinas.

Factores que dificultan un mayor desvío del tráfico Hay diversos factores que dificultan una reducción sensible del tráfico en la A-70 a través de la AP-7. Y es que la primera circunvalación de Alicante presenta una intensidad media diaria muy alta, y mucho de ese tráfico tiene como origen o destino el área metropolitana, o que incluso van de un punto a otro dentro de la misma aglomeración urbana, y que prácticamente no tienen más alternativa que la A-70. En este sentido, la AP-7, que constituye la segunda circunvalación, lo tiene complicado para ser una alternativa a la A-70 en los desplazamientos metropolitanos, ya que la autopista discurre demasiado lejos de Alicante como para cumplir esta función y, además, apenas cuenta con accesos a la aglomeración urbana. Las únicas excepciones destacables son los enlaces de Mutxamel y San Vicente del Raspeig, que sí facilitan la conexión con estos municipios, sobre todo con su parte norte, y con otras localidades como El Campello, Xixona o Busot. Uno de los grandes errores de partida de esta autopista fue el hacerla pasar lejos del aeropuerto de Alicante-Elche, obligando a todo el que quiera acudir a esta instalación a utilizar la A-70 y compartir un saturado espacio con el tráfico metropolitano. La AP-7 es inviable como alternativa en este sentido.

Así, se convierte en realidad una larga reivindicación de los conductores, tanto del propio Alicante como de los de paso. Este tramo de la AP-7 va a pasar de estar a cargo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) a ser una vía libre de peaje gestionada por la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La barrera del peaje permanece levantada desde julio de 2024 / Alex Domínguez

Mientras tanto, durante un periodo transitorio, Seitt continuará responsabilizándose de la explotación y conservación mientras la DGC realiza las actuaciones preparatorias para poder asumir la gestión y conservación de la autopista.

Beneficios socioeconómicos y ambientales

De los análisis realizados por la Dirección General de Carreteras durante los meses en los que estuvo aplicándose la bonificación temporal, se concluyó que los indudables beneficios socioeconómicos y ambientales derivados de la citada bonificación, así como los ahorros en términos de inversión para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aconsejaban por razones de interés general, liberar definitivamente de peaje la autopista.