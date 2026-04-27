EU-Podemos lleva al pleno el veto a Alacant Desperta y acusa a Barcala de bloquear la cultura de base

EU-Podemos llevará al pleno del Ayuntamiento de Alicante el veto municipal a la gira de Alacant Desperta por los barrios y acusa al gobierno de Luis Barcala de bloquear una iniciativa cultural de base, vecinal y sin ánimo de lucro. El grupo municipal ha registrado una pregunta para exigir explicaciones al equipo de gobierno después de que la Concejalía de Ocupación de Vía Pública denegara los actos previstos en las plazas de San Blas y La Viña, lo que ha llevado a la organización del festival a cancelar su agenda anual.

La formación enmarca la decisión dentro de una forma de entender el espacio público que, a su juicio, dificulta la actividad de proyectos culturales nacidos desde la ciudadanía. EU-Podemos recuerda que Alacant Desperta surgió en 2003 desde la autoorganización ciudadana y se ha consolidado durante más de dos décadas como un espacio abierto de creación, convivencia y participación, con conciertos, teatro, poesía, talleres, arte urbano y actividades para todos los públicos.

El grupo municipal sostiene, además, que no es la primera vez que el festival se enfrenta a obstáculos institucionales. En ese sentido, recuerda que en 2006, con Luis Díaz Alperi al frente del Ayuntamiento, “también se intentó frenar Alacant Desperta”. La diferencia, según la formación, es que entonces se hacía “de manera más directa” y ahora se produce “de forma más sutil, escondiéndose detrás de trámites e informes”.

“Estamos hablando de un proyecto cultural sin ánimo de lucro, construido desde abajo, que ha dado voz durante años a artistas emergentes, asociaciones vecinales y colectivos sociales que muchas veces no encuentran respaldo institucional”, ha señalado el portavoz municipal de EU-Podemos, Manolo Copé.

La edición de 2026 planteaba una fórmula descentralizada, con jornadas culturales de un solo día en distintos espacios de Alicante, entre ellos San Blas, La Florida, la Zona Norte o Las Cigarreras. El objetivo de la organización era alejarse del formato tradicional del Monte Tossal y acercar el festival a plazas y espacios vecinales, con actividades de menor dimensión.

Una ciudad que necesita más cultura no puede cerrar la puerta al tejido asociativo Manolo Copé — Portavoz municipal de EU-Podemos en Alicante

Sin embargo, el Ayuntamiento ha denegado las dos primeras autorizaciones solicitadas: la de la plaza de San Blas, donde la cita estaba prevista para el pasado 28 de marzo, y la de la plaza de La Viña, en La Florida, programada para el 30 de mayo. En ambos casos, la decisión municipal se apoya en informes desfavorables de la Policía Local, que aluden a riesgos por ruido, afecciones al tráfico, dificultad para controlar asistentes y consumo de alcohol, así como a la necesidad de movilizar recursos policiales.

EU-Podemos cuestiona precisamente esa base técnica. La formación denuncia que parte de los informes desfavorables parten de una interpretación errónea al equiparar la nueva gira de pequeño formato con el antiguo festival multitudinario del Tossal. Según destaca el grupo, la actividad prevista consistía en un único escenario, una sola jornada de programación y dos días dedicados exclusivamente al montaje y desmontaje, frente a las ediciones del Tossal, que concentraban varios escenarios y se desarrollaban durante todo un fin de semana.

La formación considera especialmente preocupante que en los informes municipales aparezcan expresiones como la posible “irrupción sorpresiva de personas desinhibidas”. También rechaza que argumentos vinculados al consumo de alcohol o al control de accesos se utilicen como motivo para impedir la actividad, al entender que son cuestiones que pueden regularse mediante la normativa vigente.

“Lo que no se entiende es que una ciudad que necesita más cultura, más vida en sus barrios y más apoyo al tejido asociativo cierre la puerta a una iniciativa que precisamente persigue esos objetivos”, ha añadido Copé.

La cancelación de la gira fue anunciada este sábado por la propia plataforma Alacant Desperta a través de sus redes sociales. Los organizadores explicaron que habían recibido un primer apoyo de Cultura para el programa propuesto, pero que las autorizaciones de vía pública quedaron finalmente bloqueadas por los informes desfavorables. También defendieron que las nuevas citas eran más reducidas que el festival tradicional, con un solo escenario, horarios acotados y sonido ajustado a la normativa municipal.

EU-Podemos preguntará ahora en el pleno qué razones reales sustentan la negativa del equipo de gobierno a autorizar la gira de Alacant Desperta en los barrios. La formación considera que el Ayuntamiento se ha apoyado en criterios preventivos no acreditados en lugar de facilitar una iniciativa ciudadana consolidada y ampliamente reconocida en Alicante.