La Explanada de Alicante cierra parcialmente por una fuga de aceite

Quienes hayan acudido a la Explanada de Alicante este domingo o este lunes se habrán encontrado con la zona parcialmente cerrada al paso. Una fuga de aceite obligó al Ayuntamiento a clausurar varios tramos del paseo y se espera que las labores de limpieza se retomen esta misma noche, devolviendo las teselas a la normalidad el martes.

Otro de los puntos que se vieron afectados por el vertido de aceite. / INFORMACIÓN

El problema, según han informado fuentes municipales, se originó a raíz de una avería en uno de los vehículos del servicio de limpieza que actúan sobre el pavimento de la Explanada. La maquinaria dejó un rastro de aceite en un tramo del paseo, por lo que fue necesario impedir el paso de peatones para evitar posibles accidentes.

Desde el Consistorio han informado este lunes de que ya se ha reabierto la mayor parte de la zona afectada y que el área restante se mantiene señalizada a la espera de que los trabajos de adecuación prosigan por la noche, para no afectar a los paseantes.