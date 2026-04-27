La Policía Nacional detiene a una alumna de un instituto de Alicante por venta de droga rosa a dos compañeras
El centro expulsa a las tres menores y los agentes arrestan a otro joven de 17 años implicado
La Policía Nacional ha detenido a una alumna de 14 años del instituto Figueras Pacheco de Alicante por vender droga rosa a sus compañeras. El centro educativo, ubicado en el barrio de la Florida, ha expulsado a tres menores, la que suministró la cocaína y a las dos consumidoras.
Un "zeta" del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) acudió a las instalaciones escolares tras recibir una llamada desde el propio instituto dando la voz de alarma y los agentes desplazados al lugar recabaron datos que vinculaban a la menor con la venta de sustancias estupefacientes en clase, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación policial.
Los agentes inspeccionaron la mochila de la menor sospechosa y comprobaron que guardaba dos bolsitas con menos de un gramo cada una de una sustancia blanca y otra rosa, que luego resultaron ser cocaína y tusi -'cocaína rosa'-. La menor fue detenida y trasladada a la Comisaría Provincial, donde el Grupo de Menores (Grume) instruyó diligencias y puso a la menor a disposición de la Fiscalía. Además de la menor detenida, las otras dos estudiantes declararon como testigos y reconocieron haberle comprado sustancias estupefacientes a la arrestada.
Dos de las estudiantes expulsadas cursan segundo de Secundaria y la tercera menor va a tercero de Secundaria, por lo que tan solo tienen entre 12 y 15 años de edad.
Las estudiantes implicadas cursan segundo y tercero de Secundaria
La detención se produjo el pasado 24 de marzo y tres días después de esta intervención en el instituto, la Policía arrestó a otro menor de 17 años que era quien presuntamente le suministraba la droga a la estudiante arrestada. Efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría Centro y agentes motorizados de los "Rayos" de Seguridad Ciudadano fueron movilizados el 27 de marzo por una pelea en una calle de Alicante y al llegar vieron a tres jóvenes en actitud evasiva.
Uno de ellos, un menor de 17 años, metió una bolsa de plástico en un buzón, pero los agentes lo vieron y en su interior había 160 euros, pastillas de Rivotril, una bolsa con menos de diez gramos de marihuana y algo más de tres gramos de hachís. El menor fue detenido y al comprobar su identidad y número de teléfono comprobaron que figuraba en una investigación del Grume como la persona que facilitaba estupefacientes a la menor que vendía droga en el instituto alicantino.
De moda entre los jóvenes
La droga conocida como Tusi es una nueva sustancia que ha calado entre los jóvenes. Su nomenclatura es variada y muchos la llaman polvo rosa, Venus, Erus, Nexos, o Tucibi, cuyo diminutivo Tusi es el más usado.
Esta sustancia adictiva y tóxica pertenece a la familia de las anfetaminas y se la considera una droga de diseño más. Se presenta en forma de polvo y se consume por vía nasal u oral. Además, el Tusi destaca por su rápida absorción. Suele tardar solo 15 minutos en hacer efecto y su duración es entre cuatro y ocho horas. Cuando se instala en el cerebro libera grandes dosis de sustancias químicas como la dopamina, noradrenalina y adrenalina, similares al éxtasis
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