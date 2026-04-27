La Policía Nacional detiene a una alumna de un instituto de Alicante por venta de droga rosa a dos compañeras

La Policía Nacional ha detenido a una alumna de 14 años del instituto Figueras Pacheco de Alicante por vender droga rosa a sus compañeras. El centro educativo, ubicado en el barrio de la Florida, ha expulsado a tres menores, la que suministró la cocaína y a las dos consumidoras.

Un "zeta" del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) acudió a las instalaciones escolares tras recibir una llamada desde el propio instituto dando la voz de alarma y los agentes desplazados al lugar recabaron datos que vinculaban a la menor con la venta de sustancias estupefacientes en clase, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación policial.

Los agentes inspeccionaron la mochila de la menor sospechosa y comprobaron que guardaba dos bolsitas con menos de un gramo cada una de una sustancia blanca y otra rosa, que luego resultaron ser cocaína y tusi -'cocaína rosa'-. La menor fue detenida y trasladada a la Comisaría Provincial, donde el Grupo de Menores (Grume) instruyó diligencias y puso a la menor a disposición de la Fiscalía. Además de la menor detenida, las otras dos estudiantes declararon como testigos y reconocieron haberle comprado sustancias estupefacientes a la arrestada.

El Tuci está basado en el LSD, esta es la causa de sus efectos alucinógenos. / INFORMACIÓN

Dos de las estudiantes expulsadas cursan segundo de Secundaria y la tercera menor va a tercero de Secundaria, por lo que tan solo tienen entre 12 y 15 años de edad.

Las estudiantes implicadas cursan segundo y tercero de Secundaria

La detención se produjo el pasado 24 de marzo y tres días después de esta intervención en el instituto, la Policía arrestó a otro menor de 17 años que era quien presuntamente le suministraba la droga a la estudiante arrestada. Efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría Centro y agentes motorizados de los "Rayos" de Seguridad Ciudadano fueron movilizados el 27 de marzo por una pelea en una calle de Alicante y al llegar vieron a tres jóvenes en actitud evasiva.

Uno de ellos, un menor de 17 años, metió una bolsa de plástico en un buzón, pero los agentes lo vieron y en su interior había 160 euros, pastillas de Rivotril, una bolsa con menos de diez gramos de marihuana y algo más de tres gramos de hachís. El menor fue detenido y al comprobar su identidad y número de teléfono comprobaron que figuraba en una investigación del Grume como la persona que facilitaba estupefacientes a la menor que vendía droga en el instituto alicantino.

En algunos lugares también se conoce esta droga como "Pantera Rosa". / INFORMACIÓN

De moda entre los jóvenes

La droga conocida como Tusi es una nueva sustancia que ha calado entre los jóvenes. Su nomenclatura es variada y muchos la llaman polvo rosa, Venus, Erus, Nexos, o Tucibi, cuyo diminutivo Tusi es el más usado.

Esta sustancia adictiva y tóxica pertenece a la familia de las anfetaminas y se la considera una droga de diseño más. Se presenta en forma de polvo y se consume por vía nasal u oral. Además, el Tusi destaca por su rápida absorción. Suele tardar solo 15 minutos en hacer efecto y su duración es entre cuatro y ocho horas. Cuando se instala en el cerebro libera grandes dosis de sustancias químicas como la dopamina, noradrenalina y adrenalina, similares al éxtasis