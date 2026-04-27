Educación
Estas son las fechas clave para solicitar plaza en la FP en Alicante
La oferta definitiva se publicará el 4 de mayo y el periodo de admisión arrranca el día 20
La Conselleria de Educación ha publicado el calendario de admisión y matrícula para las enseñanzas de Formación Profesional (FP) del curso 2026-2027. La publicación de la oferta de los ciclos formativos y cursos de especialización se dará a conocer el 4 de mayo y el 23 de junio la de los Programas Formativos Cualificación Básica. Cada año, el departamento autonómico realiza un ajuste de los estudios que imparten los centros educativos en función de la demanda y de la empleabilidad de los mismos, por lo que este ejercicio también se esperan novedades.
El nuevo calendario regula el acceso a ciclos de grado básico, grado medio y superior, cursos de especialización y programas formativos de cualificación básica, además del grado básico de segunda oportunidad (dirigidos a personas beneficiarias del Plan de empleo juvenil), con el objetivo de garantizar una planificación homogénea en todos los centros educativos.
En lo que respecta al proceso de admisión, el periodo de presentación de solicitudes se abrirá en mayo para la mayoría de enseñanzas —entre el 20 y el 28 de mayo en grado medio y superior, y del 25 de mayo al 2 de junio en grado básico y cursos de especialización—, mientras que en el caso de los programas formativos de cualificación básica y el grado básico de segunda oportunidad se habilitará a comienzos de julio, del 2 al 8 de ese mes.
Vacantes
Por su parte, la publicación de las vacantes disponibles se realizará de forma escalonada: el 26 de junio para grado básico, el 8 de julio para cursos de especialización, el 13 de julio para grado medio y superior, y el 1 de julio en los programas formativos de cualificación básica y en el grado básico de segunda oportunidad.
La resolución también establece que toda la información actualizada del procedimiento estará disponible en la web oficial de admisión de Formación Profesional, donde el alumnado podrá consultar tanto la oferta formativa como el estado de su solicitud y las distintas fases del proceso. Asimismo, la Dirección General de Formación Profesional publicará instrucciones específicas y orientaciones para facilitar la participación en el proceso.
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