Hasta ocho tipos de ibuprofeno y dos de paracetamol están ahora en la lista de medicamentos desabastecidos

La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz podrían afectar también al suministro de medicamentos, algunos tan básicos en el botiquín de cualquier hogar como el paracetamol o el ibuprofeno, más escaso que el anterior, incluyendo formatos de sobres y de uso hospitalario. Esto se debe a que el paso de Ormuz es una ruta logística crítica para el transporte de los principios activos necesarios para fabricar este medicamento. India y China, principales productores de las materias primas y principios activos del Paracetamol, por ejemplo, utilizan rutas marítimas que pasan por la zona de influencia de Oriente Medio, para enviar estos materiales a Europa. No son los únicos: la lista de medicamentos con problemas de abastecimiento vuelve a acercarse a los 900. En algunas farmacias de la provincia de Alicante, además de faltas puntuales de los dos fármacos citados, también escasean unas pulverizaciones hormonales que se suelen dar para los efectos de la menopausia y algunos colirios para el glaucoma.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, que publica a diario alertas por desabastecimiento que en ocasiones afectan a fármacos de uso generalizado, ya avisó en marzo de la falta de suministro de larga duración del ibuprofeno arginina en formato granulado para solución oral, de las marcas Comadrol y Farmalid, con 40 sobres. No hay fecha para la reanudación del suministro habitual de este conocidísimo antiinflamatorio. Ambos medicamentos comparten laboratorio encargado de su comercialización, Farmalider S.A.

Los colirios para el glaucoma y las pulverizaciones para los efectos de la menopausia también sufren faltas

Formulaciones

No es la única puesto que hay otras seis presentaciones afectadas ahora mismo, solo un mes después, sumando ocho en total solo de ibuprofeno. Se trata del Kern Pharma 600 mg granulado efervescente de 20 sobres, con fecha de normalización prevista para octubre; Cinfa 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 40 comprimidos, con fecha de final de alerta para el 15 de mayo; Zentiva 400 miligramos comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos, y fecha de normalización en junio; Kern Pharma 600 mg granulado efervescente 40 sobres, con problemas de abastecimiento hasta octubre; Kern Pharma 600 mg granulado efervescente, con problemas hasta noviembre; y la caja también de Kern Pharma de 600 mg con 40 comprimidos recubiertos.

Es de uso muy común, sobre todo para fiebre; dolor leve o moderado, incluyendo la migraña; artritis; artrosis; o inflamación no reumática.

En cuanto al paracetamol, hay problemas con el Kern Pharma 500 mg de 500 comprimidos, sin fecha de resolución; y el tramadol/paracetamol Stada 37,5 mg / 325 mg, que contiene 20 comprimidos recubiertos.

Venta de paracetamol e ibuprofeno en una farmacia de Alicante, en imagen de archivo / Héctor Fuentes

Dolor y fiebre

En las últimas semanas, numerosas farmacias de la provincia de Alicante han alertado de problemas de suministro de dos de los fármacos más utilizados para tratar el dolor y la fiebre, aunque también es cierto que otras no tienen aún este problema y cuentan con existencias de sobra. Conocen el problema y sí que existe cierto temor a que se prolongue en el tiempo y en un tiempo puedan existir esos problemas.

Según profesionales del sector, este desabastecimiento se debe a una combinación de factores. Problemas en la cadena de producción y distribución a raíz de la guerra de Irán, incluyendo el encarecimiento de materias primas y dificultades logísticas, han reducido la capacidad de abastecimiento.

Alternativas

Los farmacéuticos aseguran que, aunque la situación no es generalizada en todos los formatos y dosis, sí se están registrando faltas puntuales que obligan a ofrecer alternativas a los pacientes. En muchos casos, se recomienda el uso de medicamentos equivalentes o genéricos disponibles.

Las autoridades sanitarias han pedido calma a la población y recuerdan que no es necesario acumular medicamentos en casa, ya que esto puede agravar el problema. Además, aseguran que se está trabajando con los laboratorios para restablecer el suministro lo antes posible.

Mientras tanto, los expertos recomiendan acudir a un profesional sanitario antes de sustituir cualquier tratamiento y seguir siempre las indicaciones médicas.