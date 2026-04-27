Educación
Los jóvenes belgas se interesan por la FP de Alicante
Alumnos de Erasmus aprenden de primera mano la salida profesional que tiene la soldadura en el ámbito acuático
El interés internacional por la Formación Profesional (FP) de Alicante sigue creciendo. Un grupo de alumnos belgas, participantes en un programa Erasmus, ha visitado recientemente el Instituto Marítimo Pesquero del Mediterráneo para conocer de cerca las oportunidades formativas y profesionales que ofrece este ámbito.
La visita, organizada por Joaquín Hernández, experto en soldadura del instituto Antonio José Cavanilles y buzo comercial, contó con la participación del alumnado de primer curso de Soldadura y Calderería del propio centro. Junto a ellos, los estudiantes belgas y sus profesores pudieron compartir experiencias y conocer las instalaciones en un entorno real de formación especializada.
El grupo estuvo acompañado también por el director del IES Cavanilles, Rafael Herrero, quien destacó la importancia de este tipo de intercambios para enriquecer la formación del alumnado y fortalecer la dimensión internacional de la FP.
A su llegada, fueron recibidos por la directora del centro anfitrión, Paz Campos, y la vicedirectora, Antonia Llorca, quienes subrayaron el compromiso del instituto con la colaboración educativa y el impulso de la Formación Profesional “en su máxima expresión”.
Un sector con mucho interés
Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de cerca las enseñanzas vinculadas al sector marítimo-pesquero, así como las salidas profesionales que ofrece, despertando un notable interés entre los estudiantes visitantes. De hecho, el boom que está experimentando la industria de la acuicultura en la Comunidad Valenciana y, en especial, la provincia de Alicante, ha disparado la demanda de buzos.
Los organizadores destacaron que este tipo de iniciativas refuerzan el papel de Alicante como referente en Formación Profesional, atrayendo a alumnado europeo y fomentando el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre centros educativos.
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