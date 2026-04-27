Los médicos cierran abril de huelga en la víspera de un mes de mayo con paros en la sanidad y la educación

Los médicos de la provincia de Alicante, del resto de la Comunidad y de todo el país cierran de huelga el mes de abril en la víspera de un convulso mayo en los servicios públicos, con paros previstos tanto en la sanidad como en la educación. Los facultativos tienen su calendario cerrado y pararán del 18 al 22 de mayo mientras que los profesores se inclinan por iniciar una huelga indefinida en todas las provincias a partir del 11 de mayo, según los resultados de la encuesta impulsada por los sindicatos STEPV, UGT, CC OO y CSIF para definir el calendario de movilizaciones de final de curso. En esta consulta para determinar la fecha de las movilizaciones participaron 9.817 docentes de la enseñanza pública. Es decir, que se avecina un mes caliente en dos de los sectores básicos para la ciudadanía.

Porque no hay que olvidar que la huelga de médicos lleva un balance de 200.000 citas canceladas desde diciembre en la sanidad pública valenciana, como informó el conseller a finales de marzo. Por procedimientos médicos, se han cancelado 3.059 cirugías, 83.117 citas en consultas externas, 22.373 en técnicas y, casi la mitad, 98.696 en Atención Primaria. Más de 200.000 procedimientos, de ellos unos 70.000 en la provincia de Alicante.

Secundan en la provincia un 11,75 % de los facultativos que no están de servicio, el doble que en Valencia

La realidad es que médicos y docentes están muy descontentos con las administraciones como demuestran estas medidas conflictivas. Los facultativos arrancan este lunes su cuarta jornada de huelga de este año 2026 -sin contar otras varias de una sola jornada que hicieron ya en 2025- y los maestros están próximos a sumarse en protesta por las políticas que les afectan: en el caso de los galenos la convocatoria de abril es doble, contra el Ministerio de Sanidad, en demanda de un estatuto propio y moderno que regule las singularidades de la profesión al entender que el vigente, de hace más de veinte años, se ha quedado viejo ante los cambios sociales y estructurales; y contra la Conselleria de Sanidad en demanda básicamente de la jornada de 35 horas. Los profesores se plantan contra la Conselleria de Educación en demanda de mejoras salariales y laborales.

Médicos protestan este lunes por sus condiciones laborales ante el Hospital Doctor Balmis de Alicantr / Héctor Fuentes

Seguimiento

En cuanto al seguimiento de esta nueva jornada de huelga de médicos, las cifras de nuevo difieren entre convocantes y administración. La Conselleria de Sanidad habla de un 11,75 % en la provincia de Alicante, 5,75% en Valencia y 4,54 % en Castellón. De nuevo, los médicos alicantinos son los que más secundan la convocatoria, que tiene una media en la Comunidad de un 7,43 %. En lo que respecta al Sindicato Médico CESMCV, afirman que "la participación está siendo extraordinaria, cerca de un 90 % en los hospitales, teniendo en cuenta que los servicios mínimos están siendo de un 75 % y un 100 %".

A mí no me sirve de nada que la enfermera lo único que me haga es tomar la tensión. Ellas están preparadas para determinadas cosas ¿Y por qué no se está aplicando la demanda compartida? Mari Ángeles Botella — Delegada del Sindicato Médico en Alicante

"Me he escapado de la consulta, porque eso de los mínimos son muy elevados. Yo tengo mañana guardia, hoy me ponen mínimo de consultas. Ya tengo que venir. Mañana guardia, martes, miércoles y el jueves me ponen mínimo de planta, con lo cual son todos los días. Me obligan a hacer lo mismo que hago otras semanas. No tengo la opción de hacer huelga", señalaba una cirujana del Hospital Doctor Balmis de Alicante tras la concentración de protesta convocada a las 11 horas a las puertas de hospitales y centros de salud.

Allí, varias decenas de médicos se han dado cita en protesta, con carteles con mensajes como "Represento al bloque quirúrgico que no puede salir a manifestarse" o "Trabajamos más de 70 horas semanales ¡obligatorias! dentro del hospital", con una pegatina en la boca muchos de ellos en las que se podía leer "silencio médico", o "Presos de una vocación que enferma".

Las agendas sobrecargadas en los centros de salud y la contratación de médicos no MIR son también causa de queja del colectivo

Urgencias

La doctora Mari Ángeles Botella ha tomado la palabra para explicar las reivindicaciones a los pacientes, entre ellas una jornada real de 35 horas semanales, considerada un avance histórico para la organización del trabajo y la conciliación familiar; o un estatuto propio para la profesión que incluya condiciones laborales claras, una jornada laboral equiparable a otras profesiones y que las guardias se consideren y paguen como horas extras.

La médico ha criticado que la experiencia previa en Urgencias no se reconozca adecuadamente para la titulación, perjudicando a profesionales con muchos años de servicio, y ha subrayado que el estatuto actual data de 2003 y no se ajusta a la evolución de la medicina y la profesión, lo que lleva a una sobrecarga y a una disminución de la calidad asistencial.

Botella ha hablado también del seguimiento más bajo en Primaria que en hospitales, de un 50 % de los médicos en servicios mínimos, algo que atribuye a las agendas sobrecargadas que genera acumulación de pacientes al día siguiente ya que pueden empezar la jornada con 32 y terminarla con más de medio centenar por las urgencias. Asimismo, ha mencionado la promesa incumplida de hace tres años sobre la apertura de los PAC 24 horas para descargar a los centros de salud.

Otro momento de la concentración con motivo de la huelga de médicos / Héctor Fuentes

Demanda compartida

Asimismo, ha expuesto la falta de aprovechamiento de las capacidades de Enfermería y las dificultades para implementar la demanda compartida por parte de Enfermería, atribuyéndola a la reticencia de este colectivo a asumir más responsabilidades.

"A mí no me sirve de nada que la enfermera lo único que me haga es tomar la tensión y me mande al paciente. Ellas están preparadas para determinadas cosas ¿Y por qué no se está haciendo? Porque eso se dijo que se iba a hacer también. Cuesta implantarlo y Enfermería no quiere en ocasiones tener responsabilidades. Por una parte, el SATSE sí que lo pide, pero por otra la enfermera del día a día es reticente. Nos cuesta mucho implantarla, es cosa de trabajo y esperemos que con el tiempo funcione. Hace 15 días se nos dijo que empezáramos a hacerla, una vergüenza. Y no en todos los centros de salud".

El Colegio de Médicos fletará un autobús para que facultativos se desplacen a la protesta general del miércoles en València

CESMCV llama a la unidad, firmeza y movilización, instando a participar en la huelga y en la manifestación del miércoles 29 de abril en Valencia. Esta vez no hay convocatoria en Alicante pero el Colegio de Médicos fletará un autobús para ir a esta protesta y muchos irán en coches particulares.

Aspecto general de la protesta convocada por CESCMCV / Héctor Fuentes

Queremos llamar la atención sobre el intrusismo, con la ocupación de puestos de especialista por médicos sin título Hermann Schwarz — Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

El doctor Hermann Schwarz, presidente del Colegio de Médicos y presente en la concentración del Doctor Balmis, ha explicado que los motivos principales de la huelga son la discriminación respecto a otros colectivos en cuanto a la jornada de 35 horas, la necesidad de que los profesionales puedan realizar su trabajo correctamente sin masificación, y la preocupación por el intrusismo laboral y la ocupación de puestos de especialista por médicos sin el título correspondiente, es decir, de médicos no MIR, en distintas áreas, incluida Medicina de Familia.

También se menciona la frecuencia de servicios como el SAMU sin médico, lo que se considera una disminución de la seguridad y calidad de la atención al paciente