Obras menores: peligro real en las alturas

Las llamadas obras menores, como la instalación de placas fotovoltaicas o la reparación de cubiertas, suelen percibirse erróneamente como tareas de bajo riesgo debido a su corta duración y presupuesto modesto. Sin embargo, las estadísticas son alarmantes: el 42 % de los accidentes mortales por caídas en altura en el sector de la construcción se producen desde cubiertas o tejados. Que una obra carezca de proyecto técnico no significa, en absoluto, que sea menos peligrosa para quienes la ejecutan.

El origen de la mayoría de estos siniestros es la improvisación y el desconocimiento sobre la resistencia de la superficie o la ubicación de zonas frágiles, como lucernarios y claraboyas. El riesgo de caída es crítico tanto durante el acceso -donde las escaleras de mano son especialmente peligrosas- como al transitar por el borde o sobre materiales que pueden romperse al ser pisados.

En estas intervenciones, las responsabilidades legales son ineludibles. El propietario del edificio, que actúa como «promotor», tiene la obligación de recopilar información sobre las características de la cubierta y transmitirla al contratista. Si en la obra intervienen varias empresas o trabajadores autónomos, el promotor debe designar obligatoriamente un coordinador de seguridad y salud.

Por su parte, el contratista debe planificar un procedimiento de trabajo específico y asignar las tareas a personal con formación preventiva. Es imprescindible designar un «recurso preventivo» para supervisar las labores y priorizar siempre las protecciones colectivas, como barandillas o redes, frente a los equipos individuales. No se deje engañar por la aparente sencillez de una instalación solar; un error de cálculo puede tener consecuencias irreversibles. En cualquier trabajo sobre cubiertas, el único objetivo irrenunciable debe ser bajar con vida.