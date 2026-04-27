El regreso de los fuegos artificiales de Hogueras a El Postiguet, en manos de la Generalitat

La decisión sobre la ubicación del Concurso de Castillos de Fuegos Artificiales de Hogueras queda en manos de la Generalitat Valenciana. Tras el "experimento" del pasado 2025, cuando las obras del espigón de El Postiguet obligaron a trasladar los disparos a la conocida como "Zona Volvo", el Ayuntamiento de Alicante ha propuesto que el certamen vuelva a la céntrica playa alicantina. Una petición a la que no parece que vaya a haber objeción técnica desde la Subdelegación del Gobierno ni la Dirección General de Costas, por lo que todo apunta a que será autorizada siempre y cuando la Conselleria de Medio Ambiente no diga lo contrario.

Aunque El Postiguet no es la playa del Cocó, sí permite que los castillos vuelvan a la arena y se acerquen a la ubicación tradicional de este concurso. Según el planteamiento del ejecutivo local, la zona de disparo se situaría en el propio arenal, a la altura del Paseíto Ramiro, y podría ocupar unos 21.000 metros cuadrados de playa, de acuerdo con los cálculos municipales. Del mismo modo, el gobierno popular espera que, con este cambio de ubicación, se mantenga una capacidad de aforo similar a la que se ofrecía anteriormente.

El planteamiento se puso sobre la mesa tras una reunión celebrada con representantes municipales de Seguridad Ciudadana, Turismo y Transportes. Tras ello, el Consistorio formalizó la petición ante la Subdelegación, aportando los informes necesarios para diseñar el operativo, la seguridad del entorno y el impacto sobre la franja litoral en unas fechas de máxima afluencia.

¿Consenso?

Según ha podido saber INFORMACIÓN, el emplazamiento escogido para este 2026 sí respetaría, a priori, los requisitos exigidos por la Dirección General de Costas, en cumplimiento de la normativa vigente. No obstante, el servicio dependiente del Gobierno requirió a la Generalitat Valenciana el preceptivo informe favorable en el que la Conselleria de Medio Ambiente manifieste que no existe impedimento por parte de la Administración autonómica. Este documento, de acuerdo con fuentes consultadas, debería registrarse a principios del mes de mayo.

Una vez se haya pronunciado el Consell, la Subdelegación del Gobierno procederá a conceder (o denegar, si Medio Ambiente así lo considera) la solicitud del Ayuntamiento de Alicante, tras el revuelo que se produjo el pasado año, cuando la remodelación de la escollera de El Postiguet forzó al gobierno municipal a explorar ubicaciones alternativas.

En ese momento, el gobierno de Luis Barcala trató de que el espectáculo no abandonase la playa. Sin embargo, la ubicación propuesta no cumplía las exigencias de Costas, principalmente en materia de distancia de seguridad y respecto a la zona protegida del Benacantil.

Finalmente, los disparos pirotécnicos se ejecutaron desde la pasarela volada del puerto, junto al muelle 12 y las instalaciones de la conocida como "Zona Volvo". El nuevo espacio no convenció a los hoteleros y hosteleros del entorno y, además, no permitió que los castillos incluyeran disparos acuáticos, por lo que fue descartado por el gobierno de Luis Barcala para este 2026.

Concurso histórico

El Concurso de Fuegos Artificiales se disparó por primera vez en 1946. En aquel momento, con tan solo tres castillos incluidos en el certamen, los espectáculos tenían lugar en la plaza de Canalejas a la 1:00 de la madrugada. Tras ello, el evento recorrió diferentes ubicaciones de la capital alicantina, como la dársena del puerto o el muelle de Levante.

Este último espacio, popularmente conocido como "Zona Volvo", también acoge desde que lo hiciera por primera vez en el año 2022 los fuegos de la noche del Pregón, financiados por la Generalitat.