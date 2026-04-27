El secretario del Pleno trató de torpedear la comisión de Les Naus de Alicante: "Podría vulnerar el derecho al honor"

Más palos en las ruedas de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre el escándalo de las viviendas protegidas. El secretario del Pleno (una de las próximas personas llamadas a comparecer) defiende que el órgano "no tiene facultad para investigar" y que hacerlo podría "vulnerar el derecho al honor o a la presunción de inocencia" de los asistentes. Además, el alto funcionario argumenta ahora que los concejales no tienen la obligación de acudir en caso de ser llamados (un criterio que no comparten ni los propios ediles del gobierno de Luis Barcala) pese a que no puso objeción en ocasiones anteriores.

El secretario del Pleno y vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, se ha convertido en una figura de gran relevancia dentro de la actualidad municipal en los últimos meses: no solo ha tenido que elaborar distintos informes sobre cuestiones como la polémica sobre el derecho de los concejales de baja a participar en las votaciones, sino que también fue el elegido por el alcalde, Luis Barcala, para llevar a cabo la investigación interna sobre posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus. Ahora, el secretario ha vuelto a situarse en el centro de la polémica después de que el gobierno municipal ocultase a la oposición otro documento suscrito por él, en este caso sobre el funcionamiento de la comisión municipal relacionada con el escándalo de las viviendas protegidas.

Este escrito, firmado el pasado 31 de marzo y redactado a petición del presidente del órgano, Manuel Villar, se puso sobre la mesa cuando María Pérez-Hickman (la jefa de Contratación con dos hijos y un sobrino en el residencial) declinó participar en la comisión escudándose, precisamente, en el informe elaborado por Germán Pascual. En el documento, el secretario del Pleno señala que el reglamento municipal "en ningún momento hace referencia a la posibilidad de creación de Comisiones de Investigación" y que dicha potestad pertenece al Congreso, el Senado y las Cortes valencianas.

Vulneración de derechos

Al respecto, Pascual apunta que estos otros organismos cuentan con "su propia regulación específica" donde se vela por "un procedimiento y unas garantías de derechos constitucionales". Además, opina que llevar a cabo una investigación que "corresponde, en exclusiva, a los jueces y tribunales" por parte de la comisión municipal "podría vulnerar los derechos a no sufrir indefensión, a un proceso con todas las garantías, a la tutela efectiva, a la presunción de inocencia, al honor y a la dignidad de la persona".

Por otra parte, el alto funcionario incide en que "ningún ciudadano puede encontrarse ante una comisión en peores condiciones que si estuviera ante un juez" y sostiene que "no procede la solicitud de comparecencia a concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local". Un posicionamiento del que discrepa no solo la oposición, sino también el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, quien así lo manifestó en la última reunión del órgano, celebrada la pasada semana. Tampoco ve oportuno el empleado público que acudan a las sesiones "terceros ajenos a la instrucción de los expedientes", como pudiera ser el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana.

En la misma línea, Germán Pascual también considera que la función de la citada comisión "ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos" y que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso", aunque advierte de que "no tendrá obligación legal de comparecer" y de que "se le advertirá de que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales". El propio secretario del Pleno será, precisamente, uno de los próximos citados en la comisión municipal para la reunión del 22 de mayo, junto con el interventor, Francisco Guardiola; el exjefe del servicio jurídico del Ayuntamiento, Manuel Cordón, y un responsable policial encargado de la inspección de Les Naus.