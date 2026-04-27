Así será la expansión de la Universidad de Alicante: facultades, empresas y residencias universitarias

La esperada y revindicada expansión de la Universidad de Alicante (UA), que contemplará el nuevo Plan General, permitirá ganar cerca de 800.000 metros cuadrados para el crecimiento y modernización de facultades, el asentamiento de nuevas empresas y de residencias universitarias. Esto implicaría ampliar su superficie actual en un 80 % (actualmente ronda el millón de metros cuadrados) o incorporar un espacio equivalente al de 112 campos de fútbol. Sus detalles estarán pormenorizados en el borrador del documento urbanístico en el que se encuentra inmerso el Ayuntamiento y que, tras acumular numerosos retrasos, no podría validarse, al menos, hasta el próximo verano.

De cualquier forma, en la institución académica llevan tiempo dándole vueltas a la planificación de unos terrenos estratégicos, situados junto a las instalaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, que marcarán el futuro de la enseñanza universitaria de la provincia a largo plazo, así como de la investigación e innovación tecnológica que pueda desarrollarse con sello alicantino.

En estos momentos, la UA y el Ayuntamiento están trabajando en la modificación de toda la zona oeste para que pueda hacerse urbanizable. Una parte ya está ocupada por el campus Oeste con el actual Plan Especial de la UA en Alicante. Ahora quedaría modificar todo el resto de espacio que queda entre las autovías y la vía del tren. Ese espacio tendría una zona dotacional para desarrollo propio la universidad y otra zona destinada a "Parque Científico/Tecnológico" más orientado a la implantación de empresas. Su nombre no está concretado, ni cerrado.

Con ello, la parte dotacional para la UA, con una superficie aproximada de 165.000 metros cuadrados, sería destinada a implantación de edificios e instalaciones propias de la universidad. "Irá destinado bien expansión de facultades, instalaciones deportivas para Ciencias del Deporte, cafeterías, es decir un modelo similar al que tenemos en el campus Este, pero con un urbanismo por definir", explica Salvador Ivorra, vicerrector de Infraestructuras de la UA.

La previsión, aunque es muy incipiente y dependerá del punto de vista más de política universitaria, es que estos terrenos puedan abarcar instalaciones relacionadas con Facultad de Ciencias e incluso con la Politécnica, dado que allí están los Servicios Técnicos de Investigación, el Animalario, los Institutos de Investigación, Laboratorios de Petrología.

La nueva área supondrá atender a una de las necesidades más importantes en materia de infraestructuras para la UA: la falta de espacio que en los últimos cursos ha sido admitida públicamente por la propia rectora Amparo Navarro y por su equipo debido al crecimiento de las titulaciones y a la demanda de instalaciones adaptadas a las nuevas exigencias formativas. A ello se suma la previsión de incremento de la formación en edades adultas.

La facultad de Ciencias y la Politécnica, candidatas a situarse en los futuros terrenos

Terrenos en los que está prevista la ampliación del campus de la UA. / Jose Navarro

Empresas de alto valor añadido

La otra zona, con unas dimensiones mucho más superiores (600.000 metros cuadrados), se implantarían empresas con un fuerte componente de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) científico-tecnologico. "Está aún pendiente de definir el modelo de gestión de esa zona. También lógicamente podrían implantarse instalaciones que den apoyo a esas empresas como podrían ser cafeterías o incluso zonas para residencias universitarias o alojamientos temporales para investigadores o visitantes", agrega Ivorra..

El 60 % de los terrenos pertenecen a la UA y el resto, al Ayuntamiento y a propietarios privados. La máxima responsable de la UA ya reconoció la incapacidad económica de la institución académica para desarrollar esa inversión y ha apuntado a un consorcio público privado como fórmula para urbanizar esa zona. También se ha mostrado partidaria de atraer inversión extranjera, en colaboración con la Administración local.

La UA plantea un consorcio público privado para urbanizar el área destinada a empresas

Vistas a uno de los edificios actuales del Parque Científico de la Universidad de Alicante / Pilar Cortés

Larga espera

Para hacer realidad estos planes, desde la Universidad ven muy complicado marcar una fecha próxima en el calendario, porque son conscientes de que hay pasos administrativos que van muy lentos. "Después de modificar las normas urbanísticas o incluso con el nuevo Plan General, habrá que redactar el proyecto de detalle de urbanización de esos espacios. Habrá que tener constituido el modelo de gestión de ese Parque Científico Tecnológico e incluso encontrar los recursos económicos para el desarrollo de la obra", asegura el vicerrector de Infraestructuras.

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Los más optimistas hablan de un plazo de 5 años para empezar a ver las obras, pero también hay quienes muestran su convicción de que habrá que esperar al menos una década. Sin embargo, la ampliación del campus de la Universidad de Alicante (UA) es una vieja pretensión de la institución académica que se remonta a hace 25 años.