La siniestralidad en la A-70 no para de crecer: dos accidentes con heridos a la semana en el entorno de Alicante y Elche

Dos accidentes con heridos cada semana en la A-70 en el entorno de la Alicante y Elche. La siniestralidad de esta autovía, principal arteria de comunicación de la capital con su área metropolitana, no para de crecer.

Y eso que su elevadísima saturación ha dejado de aumentar con la liberalización de la AP-7, la segunda circunvalación de Alicante, aunque sigue estando desbordada, sobre todo en horas punta.

Así, según los últimos datos de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), correspondientes a 2024, arrojan las mayores cifras de accidentes, heridos y muertos de los últimos años. Y la serie desde 2021 refleja un incremento sostenido de los siniestros con víctimas.

La siniestralidad ha aumentado en tres años en torno a un 33 %, tanto los accidentes con daños personales como en el número de heridos. Todo en una vía que pasa por ser una de las más congestionadas de España, ya que es la única vía de alta capacidad que ronda los 100.000 vehículos diarios con solo dos carriles de sentido. Las demás con un tráfico similar a nivel estatal tienen al menos tres carriles.

En 2021 se contabilizaron 79 accidentes con 140 heridos y un muerto; en 2022 hubo 82 siniestros con 148 euros (6 graves) y un muerto; en 2023 se registraron 99 accidentes con 158 lesionados (4 graves) y ningún muerto; y en 2024 tuvieron lugar 105 siniestros con 187 heridos (6 de gravedad) y 3 víctimas mortales.

Eso se traduce en que en 2024 hubo de media un accidente con víctimas cada 3,5 días, lo que equivale a 2 siniestros a la semana.

Puntos peligrosos

Además, hay que destacar que dos enlaces con esta A-70 acumulan en apenas un radio de 600 metros 3 de los 8 puntos más peligrosos del tráfico de Alicante, los denominados Puntos de Concentración de Accidentes (TCA).

Y el punto más peligroso de la red nacional entre 2020 y 2024, según Automovilistas Europeos Asociados (AEA), es uno de estos tres tramos.

En concreto, el punto más peligroso de España por volumen de accidentes y víctimas se sitúa en el km 0 de la A-77a, junto a la A-70 en Alicante, en el acceso desde la rotonda de la UA hacia San Vicente del Raspeig. En el balance 2020-2024 suma 93 accidentes y 141 víctimas, según el informe de AEA. Y en este punto se puso el pasado año un radar y hay pendiente una obra para mejorar el enlace.

Estos datos muestran una elevada conflictividad de la A-70, la vía más saturada de toda la provincia de Alicante y la más congestionada de España de las que solo tienen dos carriles.

Por la A-70, que circunvala la capital y la conecta con su área metropolitana, Elche y las principales vías de comunicación de la provincia, no solo discurre el tráfico metropolitano, propio de un entorno en el que viven más de 700.000 personas.

Así, registra un elevado tráfico de paso, que viene desde la AP-7 por la costa o se dirige hacia ella, o bien lo hace por la A-7 desde l'Alcoià o la A-31 desde el Medio y Alto Vinalopó, o a la inversa.

Todo pese a que la circunvalación exterior ya no es de peaje desde julio de 2024, lo que ha permitido que absorba una cantidad mayor de tráfico, de cualquier forma es insuficiente para aliviar su saturación.

A todo ello hay que sumar la limitada capacidad de la autovía, que no cuenta con más de dos carriles en sus calzadas en ningún punto.

Con una circulación tan intensa, no es de extrañar que la mayor parte de los siniestros de tráfico que se producen en la A-70 sean colisiones por alcance, que en ocasiones tienen carácter múltiple.

Mejoras pendientes y el tercer carril

Las últimas mejoras acometidas en esta saturada vía en los últimos cuatro años son la reforma del túnel de Sant Joan y la remodelación a la altura de la rotonda de la UA del ramal de enlace con la A-77 en sentido Murcia que conecta con la A-7 en dirección Alcoy.

Pero hay obras de envergadura por desbloquear para mejorar la principal arteria de Alicante, que cuenta con 35 kilómetros de longitud y dos carriles por sentido.

Así, hay varias actuaciones anunciadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como la ampliación de la capacidad de un tramo de cuatro kilómetros de esta vía, entre los enlaces con las autovías A-7 (Alcoy) y A-31 (Madrid), con un coste estimado de 50 millones de euros, cuyo primer paso que hay que realizar es la redacción del proyecto

Además, y debido a la necesidad de mejorar la seguridad vial en determinados puntos, el ministerio anunció el pasado año su intención de licitar un contrato de obras para mejorar el enlace entre la autovía A- 70 y la A-31 y un contrato para la redacción del proyecto de mejora del enlace entre la autovía A-70 con A-77a (enlace de acceso a la UA), con un coste estimado de ambas actuaciones de unos 40 millones de euros.

Todo ello sin perjuicio de que el Gobierno central estudia la posibilidad de ampliar la capacidad de la autovía A-70 construyendo un tercer carril en un tramo de unos 24 kilómetros, que tendría un coste estimado de unos 230 millones de euros y que aliviaría de forma significativa su saturación. Una obra que en cualquier caso, debido a su envergadura, sería a largo plazo en caso de obtener luz verde.