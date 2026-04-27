Los técnicos superiores en documentación y administración sanitaria se quedan al margen en Alicante

El Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana (COPTESSCV) y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) alertan ante la Conselleria de Sanidad de la situación que atraviesa el colectivo de técnicos superiores en documentación y administración sanitarias (TSDAS), al considerar que existe un problema estructural en la organización del sistema sanitario valenciano.

Ambas entidades han presentado un escrito conjunto ante la Generalitat en el que ponen de manifiesto la existencia de un modelo organizativo que no se ha adaptado a la normativa vigente, a pesar de la incorporación de los citados técnicos en documentación al sistema sanitario autonómico desde hace casi dos décadas.

Agendas

"Nuestras organizaciones han señalado que la normativa vigente define claramente las funciones de estos técnicos superiores, incluyendo la gestión de pacientes y de camas, la coordinación asistencial y la gestión de agendas, funciones que en la práctica están siendo asumidas por otros perfiles profesionales".

Asimismo, subrayan en un comunicado de ambas entidades que no existe ninguna base normativa que justifique la actual organización funcional del colectivo ni su dependencia respecto a otras categorías profesionales.

La ampliación incluye áreas de aislamiento y servicios ante futuras pandemias / David Revenga

Profesiones sanitarias

Recuerdan además que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece que cada profesional debe desempeñar funciones acordes a su formación. “La organización actual no respeta este principio básico del sistema sanitario”, han señalado.

Según el informe presentado ante la Conselleria de Sanidad, en numerosos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana los técnicos superiores en documentación y administración sanitaria "están siendo limitados a tareas de codificación, mientras que otras funciones clave del sistema sanitario no están siendo desarrolladas por este colectivo"

Desde el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios se advierte de que esta situación refleja una falta de adaptación del sistema sanitario a la normativa vigente.

Infrautilización

Las organizaciones firmantes señalamos que esta infrautilización de un perfil sanitario cualificado puede tener consecuencias directas en la calidad, seguridad y fiabilidad de la información clínica.

“No se trata de una cuestión organizativa menor, sino de un problema estructural que afecta al funcionamiento del sistema sanitario”, han señalado. Por ello, han solicitado a la Conselleria de Sanidad la realización de una auditoría de funciones, la delimitación de competencias y la correcta integración de estos técnicos en el sistema sanitario realizando las funciones que les competen en hospitales o centros de salud donde les corresponda trabajar por destino.

“Sin una correcta utilización de los técnicos superiores en documentación y administración sanitarias, el sistema sanitario pierde calidad, eficiencia y capacidad de análisis”, concluyen.