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¿Lloverá el puente del 1 de mayo en Alicante? Esto es lo que dice la Aemet

Las temperaturas máximas rondarán los 23 en algunos municipios y destacará un ambiente primaveral

Lluvia en Alicante en un vídeo de archivo.

Lluvia en Alicante en un vídeo de archivo.

Lluvia en Alicante / Juani Ruz

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La provincia de Alicante vivirá una jornada de lunes estable y mayoritariamente soleado, sin precipitaciones y con ambiente primaveral que dará paso a algunas lluvias mañana martes, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En cuanto al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la Aemet señala intervalos lluviosos con lluvia para el viernes e intervalos lluviosos con lluvia escasa para el sábado, por lo que por ahora se espera un puente con cielos algo cubiertos y precipitaciones.

En conjunto, hoy se espera un contraste suave entre costa e interior, con tardes templadas en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas, en Elda se registrarán mínimas de hasta 9 grados y las máximas más altas estarán cerca de los 23 grados que se registrarán en Elche, con valores cercanos en el resto de Alicante.

Alicante

El día arrancará con cielo despejado y ambiente tranquilo, en un contexto de estabilidad que dominará la jornada. El viento de levante soplará con intensidad moderada y dejará rachas destacables en la fachada marítima, aunque sin lluvias previstas. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados, con mediodía agradable y noche templada.

Elche

La jornada se presenta luminosa y sin sobresaltos, con cielos despejados durante todo el día y sensación primaveral. El viento del este será constante y algo más insistente en las horas centrales, pero compatible con la actividad cotidiana. Los termómetros se moverán entre 10 y 23 grados, con tarde suave.

Benidorm

Sol y ambiente claro marcarán el ritmo del día, aunque el viento moderado del este se dejará notar con fuerza en zonas abiertas y en la costa. No se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá despejado. Las temperaturas quedarán entre 13 y 21 grados, con sensación agradable junto al mar.

Elda

En el interior predominará el cielo completamente despejado y una marcada estabilidad atmosférica. La brisa del sureste acompañará la jornada sin excesos, favoreciendo una tarde templada tras un amanecer fresco. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 22 grados.

Torrevieja

El litoral sur vivirá un día de claros y ambiente apacible, con predominio de cielos poco nubosos que tenderán a despejarse. El viento del este, moderado y con rachas puntuales, será el elemento más destacado. Los valores térmicos se situarán entre 14 y 20 grados.

Orihuela

La Vega Baja disfrutará de una jornada estable y luminosa, con cielo poco nuboso y ausencia total de lluvias. El viento del este soplará de forma sostenida, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas se moverán entre 11 y 22 grados, con ambiente cálido al mediodía.

Alcoy

En la comarca de l’Alcoià el día será soleado y tranquilo, con cielos despejados y viento flojo del norte que apenas alterará la sensación térmica. La mañana será fresca y la tarde agradable. Se esperan temperaturas entre 10 y 22 grados.

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Dénia

La jornada comenzará con algunas nubes dispersas que darán paso a amplios claros, manteniéndose la estabilidad sin precipitaciones. El viento del nordeste soplará suave, dejando una sensación agradable en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados.

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