Más de 200 horas de ensayo para hacer posibles los espectáculos de las Galas de la Elección

El telón de las Galas de la Elección de las Belleas del Foc aún no se ha levantado, pero detrás de los focos ya se han vivido días de esfuerzo que suman, en total, más de 200 horas de ensayo destinadas a preparar un espectáculo musical único. Es el tiempo invisible que sostiene la gala más esperada de las Hogueras, un engranaje artístico en el que participan más de 350 foguerers y barraquers y que este año volverá a llenar la Plaza de Toros los días 1 y 2 de mayo con números de baile que tendrán unos siete minutos de duración cada uno.

Desde fuera, el público verá coreografías sincronizadas, cambios de vestuario y una composición escénica que busca conectar este año tradición y modernidad. Pero detrás hay meses de preparación, encuentros casi diarios y un trabajo que comenzó mucho antes de que sonara la primera canción. La ilusión, coinciden quienes participan, es el motor que compensa el cansancio acumulado. "La gente siempre está dispuesta a todo, si hay que cambiar algo, se cambia, si hay que repetir, se repite. Todo el mundo aporta con muy buena voluntad", afirma durante uno de los últimos ensayos Irina Gonzálvez, bailarina de la hoguera Gran Vía Garbinet.

La gente siempre está dispuesta a todo, si hay que cambiar algo, se cambia, si hay que repetir, se repite. Todo el mundo aporta Irina Gonzálvez — Hoguera Gran Vía Garbinet

Los ensayos arrancaron tras las Navidades, aunque la maquinaria creativa llevaba en marcha desde septiembre. El delegado artístico de la Federació de Fogueres, Aurelio Sánchez, explica que, junto a Chiky Sánchez, el proceso comienza con la selección musical, el diseño del vestuario y la construcción del relato escénico. A partir de enero, se convoca a los participantes y se inicia el trabajo sobre el terreno con 154 niños y 180 adultos. "Parece sencillo cuando se ve terminado, pero coordinar a tanta gente es muy complejo", señala Sánchez. Las coreografías, los cambios de posición y la adaptación a todas las edades convierten cada sesión en un reto organizativo. Aun así, destaca Sánchez, "tenemos foguerers que lo dan todo en cada ensayo".

Un momento de los ensayos de los números musicales de las galas de Candidatas de 2026. / TONY DIEZ

Ensayar hasta que todo encaja

Ese compromiso se traduce en jornadas que, sobre el papel, duran dos o tres horas, pero que en la práctica se alargan sin horario fijo, especialmente conforme se acerca la fecha de la gala. Para quienes pisan el escenario, la experiencia va mucho más allá del resultado final, como la de Mar Solla de la hoguera Nou Alipark, que reconoce que, aunque lleva bailando desde pequeña, formar parte del montaje supone un aprendizaje distinto. "No es lo mismo verlo hecho que construirlo desde cero, hay partes más complicadas y otras más fáciles, pero al final todos nos ayudamos. Es algo que tienes que vivir", explica Solla.

Parece sencillo cuando se ve terminado, pero coordinar a tanta gente es muy complejo. Tenemos foguerers que lo dan todo en cada ensayo Aurelio Sánchez — Delegado artístico de la Federació de Fogueres

Los participantes coinciden en que el proceso exige constancia, pero también genera una fuerte conexión entre ellos. "Al final somos una gran familia, pasas muchas horas trabajando con gente de otras hogueras y acabas conociendo a muchas personas. Lo mejor es ver cómo los niños crecen dentro de la Fiesta, es una de las partes más bonitas", asegura Melchor Palomares, de la hoguera Gran Vía Garbinet.

No es lo mismo verlo hecho que construirlo desde cero, hay partes más complicadas y otras más fáciles, pero al final todos nos ayudamos Mar Solla — Hoguera Nou Alipark

Esa mezcla de generaciones es, precisamente, una de las claves del espectáculo. Niños de seis años comparten escenario con adultos de hasta 60, lo que obliga a adaptar cada coreografía para que todos puedan integrarse. "Pensamos en lo que es más fácil para todos e intentamos adaptarnos a todos", explica Irina Gonzálvez.

Es lo que más disfrutamos todos porque, aunque son muchas horas y llegas cansado, es cuando realmente ves todo lo que has estado trabajando durante meses Leire Alonso — Hoguera Hernán Cortés

La recta final: intensidad y emoción

Con la llegada de la última semana, el ritmo se acelera, los ensayos se trasladan a la Plaza de Toros y se convierten en tardes enteras donde se ajustan los últimos movimientos. Es el momento más exigente, pero también el más esperado. "Es lo que más disfrutamos todos porque, aunque son muchas horas y llegas cansado, es cuando realmente ves todo lo que has estado trabajando durante meses, cuando empiezas a sentir que todo cobra sentido", apunta Leire Alonso, de la hoguera Hernán Cortés.

Cuando estás ensayando y ves el buen ambiente que hay entre todos los compañeros te das cuenta de que merece la pena todo el esfuerzo José Ángel Camacho — Hoguera Sagrada Familia

Estos días el cansancio es evidente, pero la motivación se mantiene intacta, incluso para quienes debutan este año, como José Ángel Camacho, de la hoguera Sagrada Familia. "Cuando estás ensayando y ves el buen ambiente que hay entre todos los compañeros te das cuenta de que merece la pena todo el esfuerzo, es una experiencia que voy a repetir", asegura Camacho.

Las galas de este año, tituladas "Temps de Festa" en su versión infantil y "Únicos" en la adulta, proponen un viaje en el tiempo que fusiona lo tradicional con lo contemporáneo. El objetivo es mantener la esencia festera mientras se incorporan elementos que conecten con nuevas generaciones.

Cuando llegue el momento, el público verá apenas unos minutos de actuación. Lo que no se percibe es el trabajo acumulado desde enero, las horas repetidas frente al espejo o las noches que se alargan sin mirar el reloj, que, para quienes los protagonizan, son mucho más que un espectáculo: son el reflejo de una forma de vivir la Fiesta.