Alicante eleva hasta 4.800 euros las ayudas al alquiler joven en plena crisis de vivienda

El Ayuntamiento de Alicante aumenta este año las ayudas municipales al alquiler joven en plena crisis de acceso a la vivienda. La Junta de Gobierno ha aprobado este martes las bases y la convocatoria de 2026, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, con una dotación de 248.000 euros. La cifra duplica los 120.000 euros del pasado ejercicio y permitirá elevar la cuantía máxima de 250 a 400 euros mensuales.

La convocatoria, impulsada por la Concejalía de Juventud, está destinada al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Alicante. Cada beneficiario podrá recibir hasta 400 euros al mes durante un máximo de 12 mensualidades, lo que eleva la ayuda anual posible hasta los 4.800 euros, frente a los 3.000 euros del año anterior. La concesión, en todo caso, estará limitada por el crédito disponible.

Ese importe total marca también el alcance real de la medida. Si todos los beneficiarios recibieran la cuantía máxima, los 248.000 euros permitirían cubrir a algo más de medio centenar de jóvenes. El número final dependerá de las cantidades concedidas en cada caso y del volumen de solicitudes que cumplan los requisitos, pero la convocatoria llega en un momento en el que el encarecimiento del alquiler ha convertido la emancipación juvenil en uno de los principales problemas sociales de la ciudad.

Los solicitantes deberán tener entre 18 y 35 años y presentar un contrato de arrendamiento de vivienda con una duración mínima de un año. El alquiler no podrá superar los 1.000 euros mensuales y la renta anual del solicitante en 2025 no podrá exceder los 29.000 euros. La convocatoria excluye expresamente los arrendamientos de habitaciones y los subarrendamientos de viviendas.

Las ayudas serán incompatibles con otras subvenciones concedidas por otras administraciones para el mismo fin. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal, mediante el trámite específico habilitado dentro del catálogo de servicios de Juventud.

Hemos aumentado las cuantías para apoyar a los jóvenes en el acceso a la vivienda Carlos de Juan — Concejal de Juventud

La medida llega en un contexto de fuerte presión sobre la vivienda en Alicante. El Ayuntamiento y otras administraciones han encadenado en los últimos meses anuncios de nuevas promociones públicas o asequibles para tratar de responder a la emergencia habitacional, aunque muchas de esas actuaciones siguen pendientes de plazos, trámites o ejecución. Al mismo tiempo, el escándalo de las adjudicaciones de vivienda protegida en Les Naus ha colocado bajo vigilancia política y social los mecanismos de acceso a este tipo de promociones.

La crisis de vivienda también atraviesa otros debates urbanísticos abiertos en la ciudad. El Ayuntamiento ha anunciado, por ejemplo, que el nuevo Plan General Estructural regulará nuevas fórmulas residenciales como el coliving, con condiciones de habitabilidad, densidad y uso para integrar estas tipologías sin alterar el equilibrio urbano. Urbanismo incluso ha apuntado la posibilidad de adelantar parte de esa regulación mediante modificaciones puntuales del planeamiento vigente antes de la aprobación definitiva del nuevo Plan General.

En paralelo, el gobierno local mantiene en marcha distintos programas vinculados a vivienda joven. Entre ellos figuran las 14 viviendas de alquiler joven recientemente finalizadas en El Portón del Casco Antiguo y otras 15 en fase de rehabilitación en el antiguo edificio de viviendas de maestros de San Gabriel. También continúan los programas gestionados por el Patronato Municipal de la Vivienda, como Univerbarrio, dirigido a universitarios, o las viviendas intergeneracionales, que fomentan la convivencia entre jóvenes y personas mayores.

El concejal de Juventud, Carlos de Juan, ha defendido que el objetivo de la convocatoria es apoyar a la población juvenil “para favorecer su emancipación y el acceso a una vivienda”. El edil ha señalado que este año se han simplificado los requisitos y se han aumentado las cuantías para reforzar ese propósito.

De Juan ha situado estas ayudas dentro de las políticas municipales de vivienda y ha destacado que el acceso residencial es “la principal demanda en estos momentos de los ciudadanos”. Según el concejal, el gobierno municipal pretende facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda mediante estas ayudas y mediante inversiones en nuevas promociones, junto a los programas que ya gestiona el Patronato Municipal de la Vivienda.