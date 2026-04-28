El Ayuntamiento adjudica por 1,18 millones las obras del futuro museo de Las Cigarreras de Alicante

El futuro museo internacional de Las Cigarreras da un nuevo paso administrativo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de ejecución y la posterior realización de las obras de adecuación de espacios expositivos en la antigua Casa de Misericordia, dentro del complejo cultural. La actuación ha sido concedida a la empresa Abala Infraestructuras por un importe de 1.18 millones, IVA incluido.

El contrato tiene carácter mixto, ya que incluye primero la elaboración del proyecto de ejecución y después la obra propiamente dicha. El plazo previsto en la licitación es de tres meses, uno para la redacción del proyecto y dos para la ejecución de los trabajos. La actuación no podrá iniciarse hasta que el contrato quede formalizado, trámite para el que la adjudicataria será requerida en los próximos días.

La adjudicación se produce después de que el Ayuntamiento sacara a licitación el contrato con un presupuesto base de 1,2 millones de euros. En el procedimiento concurrieron dos empresas, aunque la Mesa de Contratación acordó excluir a Tenada Nueva al considerar que su oferta contenía valores anormales o desproporcionados y que la mercantil no había justificado debidamente la baja presentada. Tras ese trámite, Abala Infraestructuras quedó como única proposición admitida y ha sido seleccionada como la oferta con mejor relación calidad-precio.

La empresa adjudicataria ha presentado una oferta de 982.809 euros sin IVA, que asciende a 1.189.200 euros con el impuesto incluido. Además, el contrato incorpora mejoras como la ampliación del plazo de garantía de las obras en dos años extra, con lo que la garantía final queda fijada en dos años y tres meses, y un incremento adicional de las acciones del plan de control de calidad.

Espacio expositivo

La intervención se centrará en la adecuación de la antigua Casa de Misericordia para convertirla en un espacio expositivo dentro del complejo de Las Cigarreras. El proyecto forma parte del museo internacional anunciado por el alcalde, Luis Barcala, el pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde el Ayuntamiento presentó el equipamiento como una de las apuestas culturales vinculadas a la estrategia turística y urbana de la ciudad.

Según avanzó entonces el alcalde, el nuevo museo contará con 1.600 metros cuadrados en total, de los que 780 se destinarán a exposiciones pictóricas. El espacio dispondrá de cinco salas para acoger muestras temporales de primer nivel y se completará con una zona didáctica infantil. Entre las referencias citadas por el propio Barcala figuraban exposiciones vinculadas a la Casa de Alba, Balenciaga, Sorolla, Marc Chagall o maestros del impresionismo.

El gobierno local sitúa este equipamiento dentro del proyecto Alicante Nuevo Centro, con el que pretende reforzar el eje cultural formado por Las Cigarreras, la Plaza de Toros y el Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante. La intención municipal pasa por convertir el futuro museo en uno de los polos de atracción cultural de la ciudad y en un espacio capaz de complementar la oferta turística más asociada tradicionalmente al clima y las playas.

El Ayuntamiento ya había movido otra pieza previa para definir las líneas del futuro museo. A comienzos de año, la Mesa de Contratación se decantó por la propuesta de Taso Desarrollo para diseñar el futuro espacio de exposiciones temporales de Las Cigarreras. Ese contrato, con un presupuesto base de licitación de 135.517 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, debía servir para perfilar el modelo del equipamiento, su programación y su funcionamiento.

Adjudicación

La adjudicación aprobada ahora permite avanzar en la parte material del proyecto. La actuación sobre la antigua Casa de Misericordia deberá adaptar el edificio a las necesidades de un espacio museístico y expositivo, con las condiciones técnicas necesarias para acoger muestras temporales. El responsable del contrato será Gabriel Manzanaro, jefe del Departamento Técnico de Edificación y Arquitectura, mientras que en la fase de obras la dirección corresponderá a técnicos municipales de ese mismo departamento.

El futuro museo arrastra también otro debate todavía pendiente: el modelo de acceso. El gobierno de Barcala mantiene la intención de implantar el cobro de entrada en el castillo de Santa Bárbara y en los museos municipales, incluido el nuevo espacio de Las Cigarreras, aunque sigue buscando la fórmula para que los alicantinos queden exentos de pago. La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ya señaló que el objetivo es que la entrada al museo sea gratuita para los residentes en la ciudad.

Ese planteamiento está aún pendiente de concretarse en una ordenanza. La consulta pública abierta para el futuro museo reactivó una medida anunciada hace ya un par de años para el castillo y los espacios museísticos municipales, pero que no ha llegado a aplicarse por la dificultad de articular jurídicamente la gratuidad o bonificación para los vecinos de Alicante. Mientras esa decisión se resuelve, el proyecto del museo avanza ahora con la adjudicación de las obras que deben transformar la antigua Casa de Misericordia en el nuevo espacio expositivo de Las Cigarreras.