Alicante convoca el concurso de Fogueres Escolars: plazos, premios y cómo participar

Alicante vuelve a mirar a las aulas para mantener vivas las Hogueras. El Ayuntamiento ha lanzado este martes la vigésima edición del concurso de Fogueres Escolars, una cita ya consolidada que acerca las Fiesta a la comunidad educativa y promueve la creatividad entre el alumnado de la ciudad.

Los centros interesados podrán formalizar su inscripción hasta el 10 de mayo, mientras que las hogueras participantes deberán estar completamente plantadas a las 9:00 horas del 15 de junio. Todo el proceso de inscripción se realiza de forma telemática a través de la web municipal: http://www.alicante.es/es/tramites/xx-concurso-fogueres-escolars.

El certamen mantiene sus dos categorías habituales. Por un lado, la infantil, destinada a trabajos en los que hayan participado alumnos nacidos en 2014 o en años posteriores. Por otro, la juvenil, que engloba a estudiantes nacidos en 2013 o posteriores, así como propuestas en las que el AMPA haya colaborado en el diseño, la elaboración o el montaje, independientemente de la edad del alumnado implicado.

Premios

El Ayuntamiento destina un total de 1.500 euros a galardones. El primer premio incluye el trofeo "Pedro Soriano", un banderín y un lote de material escolar valorado en 250 euros. El segundo clasificado recibirá banderín y material por valor de 150 euros, mientras que el tercero obtendrá banderín y un lote de 100 euros.

A estos reconocimientos se suma el trofeo "Manuel Porras", que distingue el mejor diseño y composición. Este premio es independiente y puede recaer en cualquiera de las hogueras participantes, incluso si ya ha sido distinguida en alguna de las tres primeras posiciones. Además, los lotes de material escolar se ajustarán a las necesidades de cada centro tras una consulta previa.

Creatividad con esencia crítica

Las bases dejan claro que la libertad creativa es total: temática y lema serán libres, siempre respetando el carácter crítico que define a las Hogueras. Los monumentos deberán plantarse en espacios abiertos dentro del recinto escolar, empleando materiales tradicionales como madera, cartón o papel, y alcanzando una altura mínima de 1,50 metros.

El jurado valorará especialmente la originalidad y el ingenio de las propuestas, así como la calidad artística y el acabado final. También se tendrá muy en cuenta el contenido crítico de las hogueras y, sobre todo, la implicación del alumnado en todo el proceso, premiando el esfuerzo colectivo y la participación activa.

Un vistazo a la última edición

En 2025, el primer premio de la categoría juvenil fue para el colegio Calasancio con "Las lenguas, tesoro compartido". En infantil, el galardón recayó en el colegio Médico Pedro Herrero gracias a "Una puerta a mi mundo".

El trofeo "Manuel Porras" al mejor diseño y composición distinguió al IES Figueras Pacheco-Bacarot por "Encendemos ideas, iluminamos el futuro", mientras que en la categoría infantil fue para la Fundación Educativa Jesuitas-Centro Este con "El árbol de la vida".

Completaron el palmarés el CEIP Cañada del Fenollar, segundo en infantil con "La Cañada por el mundo", y el CEIP Pedro Duque, tercero con "El món al CEIP Pedro Duque". En juvenil, el segundo premio fue para el CEIP Benalúa con "Descubre mundos infinitos y vuela con El Principito", y el tercero para el AMPA CEIP-Mediterráneo con "Luces, cámara, diversión".