El Ayuntamiento de Alicante mejora un 20 % el precio de las "horas extra" a la Policía Local

El Ayuntamiento de Alicante aprueba nuevas mejoras para la Policía Local: un aumento del precio de las "horas extra" y una nueva bolsa para que los turnos excepcionales no se agoten antes de fin de año, como era habitual. Además, el Consistorio habilitará turnos extra de seis horas (hasta este momento eran exclusivamente de ocho) para atender necesidades más concretas o de menor duración.

La Junta de Gobierno ha aprobado este martes la modificación del acuerdo relativo a los servicios extraordinarios de la Policía Local de Alicante. Esta bolsa de horas se creó en 2008 y ha sufrido hasta ahora otras tres modificaciones (en 2011, 2015 y 2017), principalmente para introducir mejoras en las retribuciones y en la cantidad de turnos disponibles. De acuerdo con el expediente, a partir de este año el gasto máximo total será de 1.018.200 euros, lo que representa en torno a un 20 % más que en el ejercicio anterior.

Como novedad adicional, se crearán dos bolsas diferentes: a la existente, destinada a turnos de ocho horas, se suma una nueva para jornadas extraordinarias de seis horas. El objetivo es que este horario "reducido" sirva para atender situaciones de menor duración o necesidades más concretas que con la bolsa general. En la bolsa de ocho horas, el número máximo de personas que podrán inscribirse será de 250, de los que un máximo de 50 podrán ser mandos; mientras que en la de seis, el máximo será de 360 al año, reservándose un máximo del 20% para mandos.

Retribución

Con la subida presupuestaria aprobada, los agentes de movilidad y agentes del grupo C cobrarán 300 euros por ocho horas y 225 por seis; los oficiales percibirán 348 y 261 euros; y los que pertenezcan a categorías del grupo A obtendrán 380 y 285 euros.

En total, la bolsa de ocho horas contempla la realización de 3.000 servicios al año y la de seis, de nueva creación, sumará 360 servicios adicionales. Con este refuerzo se espera que los turnos extraordinarios no se agoten antes del mes de diciembre, como ocurrió en 2025, a las puertas de las fiestas de Navidad.