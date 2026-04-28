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Barcala y los concejales del PP dejan en el aire si comparecerán ante la comisión de Les Naus de Alicante

El vicealcalde Villar coincide con el secretario en que la comisión sobre la adjudicación de viviendas protegidas podría vulnerar derechos de los comparecientes

Nueva sesión de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus

Nueva sesión de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus

Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

La comisión municipal sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante seguirá adelante, pese al intento del secretario de torpedear las futuras comparecencias. Eso sí, se mantiene la incógnita sobre si los concejales del PP, incluido el alcalde, acudirán a responder las preguntas de la oposición. Desde el gobierno de Luis Barcala evitan aclarar si atenderán la llamada del órgano mientras el vicealcalde y presidente del mismo, Manuel Villar, coincide en que las comparecencias podrían infringir derechos de los participantes.

Preguntado sobre si el regidor popular Luis Barcala y las concejalas Mari Carmen de España o Nayma Beldjilali (cargos del equipo de gobierno que la oposición quiere llamar a comparecer) se someterán a las cuestiones de la comisión, Villar ha indicado que "cuando llegue el momento de la convocatoria, se verá en la sesión correspondiente". Por ahora, ha expuesto el vicealcalde, "hay dos sesiones con unos comparecientes" (principalmente, técnicos del Ayuntamiento) que todavía deben indicar si aceptarán la citación.

Plantón técnico

Hasta la fecha, la comisión municipal sobre el escándalo de Les Naus no ha demostrado contar con un gran poder de convocatoria, en lo que a las comparecencias voluntarias se refiere. La primera de las sesiones, a la que estaban llamados seis técnicos municipales, solo contó con el testimonio de uno de ellos: el ex jefe técnico de Urbanismo que participó en el proceso de adjudicación de la parcela sobre la que se construyó el residencial, José Luis Ortuño, ya jubilado.

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Del resto, ninguno de los técnicos citados aceptó someterse a las preguntas de la oposición. No obstante, la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, y uno de los funcionarios del área, Pablo Torregrosa, (precisamente, los que advirtieron al alcalde de posibles conflictos de interés) sí se ofrecieron a contestar por escrito a las dudas de los grupos. Una propuesta que el gobierno popular de Luis Barcala ocultó a las demás formaciones y por lo que la izquierda reclama la dimisión de Manuel Villar como presidente de la comisión.

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