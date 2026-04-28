El Ayuntamiento de Alicante suspende los expedientes a funcionarios por el caso de Les Naus a la espera de la Justicia

El Ayuntamiento de Alicante deja en pausa las medidas contra funcionarios municipales por el escándalo de las viviendas protegidas, a la espera de que se pronuncie la Justicia. El gobierno municipal de Luis Barcala no comunicará a los técnicos vinculados con la polémica el resultado de las investigaciones internas hasta que finalice el procedimiento judicial.

Hasta ahora, dos funcionarios propietarios de una vivienda en Les Naus (los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret) habían sido apartados de sus responsabilidades de manera cautelar, mientras se llevaba a cabo una investigación interna sobre su posible vinculación con la adjudicación de inmuebles protegidos. Aunque dichas averiguaciones ya habían concluido, según informó el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, no se tomarán medidas al respecto hasta que finalice igualmente la acción de la Justicia. Una vez que esto suceda, siempre y cuando la vía penal no haya procedido contra los técnicos en cuestión, sería posible retomar los trámites del expediente sancionador.

También en la Generalitat

En este sentido, se trata de la misma situación que la del técnico de la Generalitat encargado de validar las solicitudes de vivienda protegida, quien ha vuelto a su puesto después de ser suspendido de empleo y sueldo. Al respecto, fuentes de la conselleria explicaron a INFORMACIÓN que no se cierra el expediente, sino que se levanta la medida cautelar de suspensión de funciones acordada, hasta que se produzca un pronunciamiento por el órgano judicial correspondiente, tal y como estipula el artículo 168.2 de la Ley de Función Pública Valenciana.

En cualquier caso, desde la conselleria señalaron que la posición a la que se incorpora dicho funcionario cuenta con competencias distintas de las que desempeñaba, por lo que no se le permite visar solicitudes ni acceder a expedientes previos.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN