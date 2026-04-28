La denuncia contra el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante llega a las puertas del Congreso con una pancarta gigante

Una nueva protesta contra las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus. Este martes las juventudes de Compromís, Joves PV, han desplegado a primera hora de la mañana en las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, una pancarta gigante con el lema “lladres, torneu els pisos”.

Esta pancarta, referida al escándalo que destapó INFORMACIÓN a finales de enero, ya se había desplegado anteriormente en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, frente al consistorio, a principios de marzo con objetivo idéntico de denuncia.

Esta vez la lona se ha trasladado a la cámara baja, se ha exhibido a las 9 de la mañana, horas antes de la sesión plenaria. En el despliegue han participado unas 25 personas, entre ellas la diputada Àgueda Micó, miembro de Compromís y actualmente en el Grupo Mixto.

Con el mensaje, mostrado en una tela de 6x6 metros, las juventudes valencianistas querían señalar “la trama” de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus. Entre los señalados por este caso se hallan la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, dimitida a raíz de este caso; la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también recibieron viviendas en el residencial; o el ex jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, con la madre de sus hijos como beneficiaria y quien también dimitió por este caso. Actualmente el caso se encuentra en fase de investigación judicial y hay 15 personas imputadas.

Prórroga de alquileres

Este martes la protesta tenía una segunda motivación. Se trata del rechazo que el PP, Vox y Junts han mostrado a convalidar el decreto de alquileres, que habría permitido la prórroga durante dos años de los solicitantes cuyos contratos caducaran próximamente e impedir, de esta manera, una subida de precios previsiblemente inasumible en algunos casos.

Joan Guanter, secretario general de Joves PV, ha considerado “intolerable que el PP reparta pisos públicos entre sus concejales y cargos afines mientras provoca que a la gente normal le suban el alquiler: no pueden bloquear medidas que ayudan a las familias mientras protegen los intereses de unos pocos”.

También ha estado presente María José Calabuig, diputada autonómica de Compromís, que cree que “la vivienda no puede ser un negocio para especular, sino un derecho básico para vivir”. Por último, Àgueda Micó, diputada en el Congreso, ha dado apoyo a la protesta y ha criticado al PP y a Vox por “oponerse a que muchas familias puedan tener una vivienda digna”.

En Joves PV han asegurado que continuarán “impulsando acciones de denuncia y movilización ante los proyectos que dificultan la crisis residencial”, y han exigido “responsabilidades por la trama de viviendas protegidas en Alicante”.