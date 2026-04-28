Los directores apuntan a la vigilancia policial y a las charlas como claves para prevenir el tráfico de drogas en los institutos

La detención de una alumna de tan solo 14 años en Alicante por vender cocaína rosa (Tusi) a sus dos compañeras de instituto, que se ha saldado, además, con la expulsión de las tres menores del centro educativo, ha hecho saltar las alarmas en la comunidad educativa por la adicción que está generando esta nueva sustancia entre los jóvenes, la temprana edad de las implicadas (cursan segundo y tercero de Secundaria) y porque el tráfico de los estupefacientes también se cuele en las aulas.

Para frenar esta problemática, los responsables de los centros educativos apuntan a la vigilancia policial y a las charlas de concienciación como claves. Desde la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad (Adies-PV), su presidente Toni González Picornell, destaca la efectividad que tiene la presencia de patrullas en las inmediaciones de los institutos porque sirven de efecto disuasorio para que los alumnos no se atrevan ni a vender ni a consumir drogas en el interior de los institutos.

Y es que, aunque en las instalaciones educativas hay docentes de guardia que controlan los pasillos y aseos, como en el IES Figueras Pacheco, donde se han producido los hechos, y que incluso hay centros que tienen hasta cámaras de vigilancia fuera de las aulas, el profesorado coincide en que no siempre tienen medios suficientes para poder detectar indicios entre cientos de alumnos.

Otra de las medidas que defienden desde el colectivo que representa a 180 institutos del terrritorio autonómico es la incorporación de agentes tutores de la Policía Local en los centros educativos para fortalecer su presencia en las aulas ante conflictos, acoso escolar y adicciones. De hecho, recientemente, las Cortes ha aprobado una Iniciativa Legislativa Popular para extender esta figura, que ya funciona en algunos municipios alicantinos y de la Comunidad, a más localidades.

Imagen de archivo de la cocaína rosa, la sustancia que vendía una alumna de Alicante en su instituto. / INFORMACIÓN

Consumo a los 14 años

Según la última Encuesta Sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), un informe elaborado por el Ministerio de Educación, la edad media de inicio en el consumo de cocaína ha seguido reduciéndose paulatinamente, situándose en 14,7 años, la edad más temprana de toda la serie histórica.

El consumo de esta droga, tal y como arroja el informe publicado en noviembre de 2025, es del 1,4% entre los estudiantes de 14 años, alcanza un pico entre los de 17 años 2,6%, y experimenta una leve caída en los de 18 años (2,1%). Además, advierte de que la ingesta es el doble en hombres que en mujeres ante los resultados de una encuesta realizada a 35.256 estudiantes de 836 centros educativos públicos y privados del país.

En el caso de la cocaína rosa que se vendió en el instituto alicantino, este estupefaciente se ha puesto de moda entre los jóvenes de manera reciente. Esta sustancia adictiva y tóxica pertenece a la familia de las anfetaminas y se la considera una droga de diseño más. Se presenta en forma de polvo y se consume por vía nasal u oral. Además, el Tusi destaca por su rápida absorción. Suele tardar solo 15 minutos en hacer efecto y su duración es entre cuatro y ocho horas. Cuando se instala en el cerebro libera grandes dosis de sustancias químicas como la dopamina, noradrenalina y adrenalina, similares al éxtasis.

Frente a esta sustancia ilegal, entre los alumnos de instituto, el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida y la edad media de inicio en el consumo se mantiene en 13,9 años, mientras que el inicio del consumo semanal y de la primera borrachera se sitúan en 14,8 y 14,6 años, respectivamente, tal y como se desprende de la encuesta.