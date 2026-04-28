Entre el 90 % y el 13,19 %: la enorme diferencia entre las cifras de apoyo a la huelga que dan el Sindicato Médico y Sanidad

La segunda jornada de huelga de los médicos ha tenido desde la medianoche de este martes hasta mediodía un seguimiento del 90 % en la Comunidad Valenciana de los profesionales que no están citados a hacer servicios mínimos para atender a la población en los hospitales y de un 50 % en los centros de salud, según datos del sindicato convocante CESMCV. Sin embargo, la Conselleria de Sanidad lo ha cifrado en un 8,40 % de media en el territorio autonómico aunque en la provincia de Alicante es superior, alcanzando un 13,19 %.

Los sindicatos médicos reivindican mejoras en las condiciones laborales y profesionales del colectivo, incluyendo aspectos relacionados con la sobrecarga asistencial, la falta de recursos humanos, la precariedad laboral y la necesidad de garantizar una atención sanitaria de calidad.

La conselleria convoca para el lunes Mesa Sectorial para negociar con los sindicatos la jornada de 35 horas en el sector sanitario

Estatal y autonómica

Se trata del tercer paro semanal del año ante un "un nuevo fracaso" de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García (PSOE) por mejorar sus condiciones y en un clima de acusaciones mutuas de manipular sus conversaciones. Además, en esta semana la huelga estatal coincide con otra autonómica contra el departamento de Marciano Gómez (PP) en demanda de la jornada laboral de 35 horas. Las próximas protestas previstas se celebrarán en la semana del 18 al 22 de mayo, y en la del 15 al 19 de junio.

Para el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESMCV), el seguimiento en este segundo día de huelga sigue la línea de este lunes y la participación consideran que está siendo "extraordinaria", con un 90 % de seguimiento, "teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales está siendo de entre un 75 % y un 100 %.

Médicos encadenados este martes ante uno de los hospitales de la provincia de Valencia / INFORMACIÓN

Datos oficiales

Según datos de la Conselleria de Sanidad, la huelga está siendo secundada hoy por el 8,40 % de los facultativos y, por provincias, es del 13,19 % en la de Alicante, del 6,79 % en la de Castellón y del 5,96 % en la provincia de Valencia. Es decir, que los médicos alicantinos se suman en mayor cantidad que sus homólogos del resto del territorio autonómico.

Durante la semana se están celebrando concentraciones en hospitales y centros de salud de las tres provincias de la Comunidad Valenciana y este miércoles está prevista una sentada a las 18:00 horas en la Plaza de la Reina de València para, posteriormente, iniciar una manifestación hasta el Palau de la Generalitat coincidiendo con manifestaciones similares en toda España.

A esta protesta se desplazarán autobuses desde Alicante, fletados por el Colegio de Médicos y profesionales en coches particulares. Además, por la mañana están previstas concentraciones de 11 a 11.30 horas ante los centros sanitarios, como las celebradas ya este lunes.

Mesa sectorial de Sanidad el 4 de mayo

Por otra parte, la Conselleria de Sanidad ha convocado para el 4 de mayo la Mesa Sectorial con el fin de iniciar la negociación sobre la implantación de las 35 horas en ámbito sanitario de la Comunidad Valenciana, que es una de las principales reivindicaciones de los médicos en la huelga autonómica que celebran también esta semana.

Esta convocatoria se realiza en cumplimiento con el acuerdo de la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, celebrada el pasado viernes.

El objetivo es comenzar el proceso con los representantes de las organizaciones sindicales para que la jornada laboral de 35 horas se comience a implantar a partir del 1 de enero de 2027, según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos.

Sanidad recalca que durante la legislatura siempre ha sostenido la voluntad de llevar a cabo la negociación una vez hubiera un acuerdo al respecto en el marco de la Mesa General. "Muestra de ese compromiso inequívoco se ha procedido a la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad prácticamente de manera inmediata", afirman.

La implantación de la jornada de 35 horas en el sistema sanitario valenciano ha de estar garantizada con el correspondiente soporte presupuestario. De otro modo no sería posible llevarla a cabo tal y como ocurrió con la promesa imposible de ejecutar del anterior Consell, motivo por el que la Abogacía de la Generalitat declaró nulo aquel acuerdo, insisten desde la Generalitat.