Ya hay fecha para la mesa sectorial que negociará la implantación de las 35 horas en la Sanidad

La Conselleria de Sanidad ha convocado para el próximo lunes 4 de mayo la Mesa Sectorial con el fin de iniciar la negociación sobre la implantación de las 35 horas en ámbito sanitario de la Comunidad Valenciana, como principal punto del orden del día.

Esta convocatoria se realiza en cumplimiento con el acuerdo de la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, celebrada el pasado viernes.

El objetivo es comenzar el proceso de negociación con los representantes de las organizaciones sindicales para que la jornada laboral de 35 horas se comience a implantar a partir del 1 de enero de 2027, según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos.

La reducción de la jornada semanal de los sanitarios a 35 horas tendrá un impacto económico de 140 millones de euros al año, según el cálculo que figura en el informe remitido por la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez al departamento de Hacienda, según ha publicado este diario.

Este sobrecoste se destinaría principalmente a ampliar la plantilla de la sanidad pública porque cada uno de sus 74.538 profesionales -es la última cifra oficial según consta en la Memoria de Gestión de 2024- trabajará 77 horas menos al año y habrá que realizar al menos 3.000 contrataciones, de ellas un tercio en la provincia de Alicante.

Voluntad

Desde la Conselleria de Sanidad se asegura que durante la legislatura siempre ha sostenido la voluntad de llevar a cabo la negociación una vez hubiera un acuerdo al respecto en el marco de la Mesa General. Muestra de ese compromiso inequívoco se ha procedido a la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad prácticamente de manera inmediata, señalan desde la administración autonómica.

La implantación de la jornada de 35 horas en el sistema sanitario valenciano ha de estar garantizada con el correspondiente soporte presupuestario, añaden. De otro modo no sería posible llevarla a cabo tal y como ocurrió con la promesa imposible de ejecutar del anterior Consell, motivo por el que la Abogacía de la Generalitat declaró nulo aquel acuerdo.

Héctor Fuentes

Mayoría de comunidades

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV celebra la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad para el lunes que viene con el objetivo de iniciar la negociación sobre la implantación de la jornada de 35 horas en el ámbito sanitario del País Valencià. Esta medida, que ya se aplica en la mayoría de las comunidades, continúa pendiente en el territorio autonómico, pese a ser una reivindicación histórica del sindicato, que lleva años exigiendo su cumplimiento.

Sin embargo, CC OO reivindica que la reducción de jornada debe ir acompañada de un refuerzo real de las plantillas y de la correspondiente dotación presupuestaria. No aceptaremos una implantación a coste cero que suponga un debilitamiento del sistema sanitario público valenciano. La experiencia ha demostrado que aplicar medidas de este calado sin los recursos necesarios conduce al deterioro de los servicios y a una mayor carga de trabajo para los y las profesionales.

Garantías

CCOO ya adelante que acudirá a la Mesa Sectorial con una posición clara: sí a las 35 horas, pero con garantías. Con dotación presupuestaria suficiente, con refuerzo de efectivos y con un calendario real y viable. "El sistema sanitario valenciano y sus profesionales se merecen una solución seria y consensuada con la parte social, no un parche que comprometa la calidad asistencial y la salud del personal".